Una Navidad para todos La Asociación Leonesa de la Caridad lleva más de un siglo ofreciendo una cena extraordinaria de Nochebuena para aquellos que más lo necesitan Las hermanas de la caridad sirven una cena en Asleca. DANI GONZÁLEZ Domingo, 24 diciembre 2017, 16:55

La Navidad es tiempo de paz, confraternidad y generosidad. Pero para personas que, durante todo el año, hacen gala y ponen sobre la mesa estos valores, estos sentimientos siguen presentes.

No dejan de ser fechas especiales, en la que el calor humano es, todavía, más necesario que en otras épocas. Y la Asociación Leonesa de Caridad no falla a su cita con la beneficiencia, con la solidaridad, con una labor que no descansa ni en Navidad.

Un año más, Asleca celebrará su cena extraordinaria de Nochebuena. Una cita ineludible con la solidaridad, un acto más que demuestra el inmenso corazón de esta asociación, que lleva más de un siglo ofreciendo una mesa, un plato y compañía a los más necesitados en la noche más familiar del año.

Una cena con cien comensales

Un centenar de necesitados y transeúntes se reunirán en la sede de Asleca, en Puerta Obispo, a partir de las 19:00 horas para celebrar la Nochebuena. La misa del gallo, a la que acudirán el alcalde de León, Antonio Silván, y la concejala de Asuntos Sociales, Aurora Baza, será el preludio de la cena, que tendrá lugar a las 20:00 horas.

Unos 15 voluntarios trabajarán para que la Nochebuena sea una cena para recordar también en los necesitados. Un menú variado, rico y con un toque navideño se pondrá sobre la mesa en Asleca.

Para abrir apetito, los comensales, que están aminorando en número respecto años anteriores, disfrutarán de un consomé tapioca con tropiezos de gambas, mejillones y huevo, para pasar, posteriormente a los entremeses de queso, jamón y fiambre.

El segundo plato será merluza a la cazuela en salsa rosa con guarnición de gambas, algo que acompañarán con sidra. La cena concluirá con naranja, café y dulces navideños.

Asleca no cierra por Navidad

En Navidad, Asleca tampoco se olvida de los transeúntes, que tendrán un gran almuerzo para celebrar el 25 de diciembre. Comenzará con unos entremeses de queso, fiambre y mejillones para dar paso al primer plato: paella mixta.

Acompañado todo de sidra, el plato fuerte será un guiso de carrillera con patatas fritas. El postre lo compondrán melocotón en almíbar, café y dulces navideños.

Esta será uno más de los servicios de Asleca, que sirve unas 300 comidas entre desayuno, almuerzo y cena, al día. Pero, no cabe duda de que será especial, porque la Navidad es especial y la Asociación Leonesa de Caridad se ha propuesto, como lleva haciendo un siglo en la ciudad de León, que lo sea también para los más necesitados.