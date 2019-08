Consejos para la operación salida

La operación salida del 15 de agosto arranca desde este miércoles y la DGT prevé más de 8 millones de desplazamientos también durante el fin de semana. Por ello, la Confederación Nacional de Autoescuelas ofrece varios consejos sobre la conducción, la vía y la puesta a punto del vehículo para pasar unos relajados días de vacaciones.

1

El conductor

1. No iniciar el viaje sin revisar la colocación de la carga, el estado del vehículo (especialmente la presión de los neumáticos), la documentación, etc.

2. Asegurarse de que todos los ocupantes llevan abrochado, correctamente, el cinturón de seguridad.

3. Evitar comer abundantemente antes de conducir y elegir comidas que no sean pesadas.

4. No consumir alcohol bajo ningún concepto. Aunque sea en pequeñas cantidades, el alcohol merma las facultados del conductor, seamos consciente de esto o no.

5. Si se consumen medicamentos, que sea bajo control médico, asegurándose de que no tienen efectos negativos para la conducción: mareo, vértigo, somnolencia, etc.

6. Situar correctamente el asiento. Buscar una posición cómoda pero que facilite la conducción, con el respaldo no demasiado reclinado para que funcionen bien el pretensor y el cinturón de seguridad.

7. No conducir más de 2 o 3 horas seguidas. A partir de dos horas, un descanso de 20 minutos es reparador. Si se espera más tiempo para hacer una pausa, la capacidad física disminuirá.

8. Ojo con las distracciones. No programar el GPS o sintonizar la radio con el vehículo en marcha, ni utilizar dispositivos que despisten durante la conducción (teléfono móvil, auriculares, etc.) También distrae fumar o estar pendiente de los niños. De algunas de estas operaciones, particularmente de las que atañen a los menores, se debe encargar el acompañante del asiento delantero.

9. De noche, la agudeza visual no es igual. Se debe reducir la velocidad media, ya que se necesita más tiempo para procesar la información.

10. El ser muy buen conductor no garantiza la inmunidad ante los factores de riesgo y las situaciones comprometidas.

2

El vehículo

1. Comprobar los elementos mecánicos básicos para que todo funcione bien. Acudir al taller si existe alguna duda.

2. En especial, comprobar la presión de los neumáticos. Es improbable que éstos revienten, pero lo pueden hacer si se combinan una baja presión, una carga excesiva y las altas temperaturas.

3. Recordar que la profundidad mínima de los neumáticos es de 1,6 mm en su banda de rodadura y, además, si se tienen dos neumáticos en mejor estado que los otros dos (o se ponen dos nuevos), deben montarse en el eje trasero, con independencia de que el vehículo sea de propulsión o de tracción.

4. Comprobar el nivel de líquido refrigerante, del aceite y del líquido de frenos. También es importante revisar el nivel del líquido del limpiaparabrisas, ya que será necesario, si el cristal se ensucia de arena, barro, etc.

5. No cargar en exceso el vehículo. Principalmente, el equipaje debe ir en el maletero. Si no cupiera, se podrá utilizar el interior del vehículo siempre y cuando no moleste a los ocupantes y la maleta o el bulto en cuestión esté perfectamente sujeto mediante los cinturones de seguridad.

6. Utilizar, y asegurarse de que todos los ocupantes utilizan, el cinturón de seguridad tanto fuera como dentro de poblado. Si se viaja con niños, usar adecuadamente los sistemas de retención infantil apropiados. Si se duda entre qué sistema de sujeción infantil utilizar, es importante recordar que la masa del niño es el primer factor a tener en cuenta en caso de una deceleración violenta. Hay que ajustar también correctamente los apoyacabezas. Éstos deben estar por encima de la nuca y separados no más de 3 o 4 cm de las cabezas.

7. Utilizar el alumbrado anticipadamente, incluso aunque sea de día. Aunque se piense que se ve perfectamente, un vehículo que lleva las luces de cruce encendidas (o las de día, si dispone de ellas) es percibido mucho antes a través de un espejo retrovisor.

8. Utilizar los limitadores de velocidad si se dispone de ellos. Se ahorra carburante, se conduce más tranquilo y no hay que preocuparse si por descuidose supera el límite de velocidad.

9. Si se conduce con lluvia muy intensa hay que reducir la velocidad para evitar el aquaplaning. Encender –es obligatorio- las luces de posición y cruce, y la luz antiniebla trasera, procurando no utilizarla en poblado o en una retención, ya que deslumbra muchísimo. También se puede utilizar la luz antiniebla delantera.

10. Utilizar las dos manos para conducir. Puede parecer un consejo para novatos, pero se controla mejor la dirección con ambas manos.

3

La vía

1. No conducir en función de la percepción que se tenga del riesgo. Conocer una carretera suele infundir una engañosa sensación de confianza, y la atención disminuye, con lo que aumenta el peligro.

2. El mayor número de accidentes se produce en las rectas y no en las curvas. Esto se debe a la relajación y distracción en estos tramos.

3. En las curvas, a la par que se gira el volante hay que acelerar, pero no de un modo violento y sin superar los límites de velocidad.

4. No trazar las curvas buscando una circulación más cómoda. Un pequeño error hará que el vehículo se aproxime al borde de la vía o al carril del sentido contrario. Es ilegal –art. 29 RG de Circulación- y, sobre todo, peligroso.

5. No pegarse al vehículo que circula delante, ya que si el vehículo de delante realiza una maniobra imprevista se producirá una colisión y el responsable será el que circula detrás.

6. Prestar atención a la señalización, especialmente a la circunstancial y a la de balizamiento, sobre todo si se utilizan carriles habilitados en sentido contrario o circunstancialmente adicionales.

7. Encender la luz de posición y cruce cuando se circule por un túnel o paso inferior pues tan importante es ver como ser visto.

8. Si el conductor se ve obligado a realizar una inmovilización por emergencia, debe sacar el vehículo fuera de la calzada y del arcén. Si se está fuera de poblado, hay que poner los triángulos de pre señalización de peligro y utilizar el chaleco reflectante, así como encender la señal de emergencia y, si es de noche, mantener la luz de posición encendida.

9. No circular por el carril central si hay tres o más carriles, salvo que se esté adelantando, facilitando una incorporación, etc. Es muy habitual verlo en las carreteras, y es una acción ilegal y sancionable, porque eleva la probabilidad de accidente y se infrautiliza la capacidad de la vía.

10. Respetar las velocidades señalizadas¸ aunque parezca que se puede ir a más velocidad con el mismo nivel de seguridad. Las velocidades se fijan siguiendo unos patrones técnicos, con arreglo a unos cálculos que determinan las velocidades de trazado, de proyecto, etc.