El pregonero que ya busca acordes

Recién finalizada la Navidad, León ya intuye en lontananza el olor a incienso característico de su pasión. En esa Semana Santa ya deseada, será Héctor Luis Suárez Pérez quien se encargue de pregonarla.

La tarde del sábado ha servido en el Palacio del Conde Luna para conocer más sobre esta figura característica del inicio de la pasión, que contaba así cómo recibió la noticia. «Lo primero que sentí fue sorpresa y lo siguiente que pensé es que estaban locos por tenerme en cuenta», comentaba entre risas. Sea como fuere, no escondió que es un «honor» ya que la Semana Santa de León «es algo importante y relevante y con esto me dan la oportunidad de intentar hacer algo constructivo por ella».

Leonés del barrio de Santa Marina la Real, papón por herencia familiar y musicólogo de profesión, Héctor Luis bromea con que harían falta «por lo menos dos diccionarios» para contar cómo ha vivido la Pasión estos años. Una Semana Santa en la fue de los que apostó por impulsar nuevas cofradías y sobre la que opina que León tiene la gran suerte de que en ella es importante lo religioso, lo tradicional y lo original, porque el que viene aquí quiere sorprenderse con cómo lo hacemos nosotros, no busca ver cosas repetidas».

Galería. N. Barrio

Contando con la presencia de Fernando Salguero, Manuel Ángel Fernández y Javier Fernández 'Motorines', el buen humor no faltó en la presentación de Héctor Luis Suárez. «Esto es un marrón, alguno pensará que es fácil pero tiene su punto de responsabilidad», señalaba.

Eso sí, preguntado por cómo lleva la tarea, concedió que «se va trabajando, habrá que tener alguna limonada cerca para inspirarse y un punto de compadreo para que haya intercambio, chanza y reflexión para reenfocar, si no los fondos, las formas».

Seguía extrañado el nuevo pregonero por su nombramiento, incluso al final del mismo. «Como soy una persona que no hace poesía, que soy un borde y un malqueda, no sé cómo me han tenido en cuenta... están como regaderas».