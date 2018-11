LAS CANCIONES DE LOS EXILIADOS

Los hermanos Luisa y Cuco Pérez ofrecen en 'Allez, Allez' un concierto con la hermosa tarea de recoger e interpretar la música que acompañó a los cientos de miles de refugiados españoles exiliados en Francia a la caída de la República. La propuesta se presenta el viernes, 23 noviembre (20 horas), en la Sala Río Selmo. Las localidades, al precio de 7,5 euros, están a la venta, con oferta de 2x1 a la comunidad universitaria.

En 1939 más de medio millón de españoles pasaron la frontera hacia Francia huyendo de la guerra y de las represalias. Llegaron cansados, a pie, con frío, arrastrando sus pocas pertenencias y no se encontraron con el recibimiento que esperaban: Francia los confinó en campos de refugiados o de concentración, en los que se sintieron abandonados por todos, tratados como ganado y olvidados del mundo.

Luisa y Cuco Pérez reconstruyen en «Allez, Allez», el camino que realizó su familia por los campos de concentración franceses y lo hacen a través de las canciones que les enseñó su madre, que en aquel momento no era más que una niña refugiada. Canciones como «Somos los tristes refugiados», «Bourg Madame» o la escrita por su abuelo «Cuando a Francia yo a pie me dirigí», que reflejan no sólo el dolor, sino también el humor con el que enfrentaron su desgracia para poder sobrevivir. Además, nos acercan de primera mano a la historia de su familia con fotos y anécdotas, como las referidas al entierro del poeta Antonio Machado, en Collioure, o a los objetos de la época que les acompañan en el escenario.

Un espectáculo en el que Luisa y Cuco comparten su música, su historia y sus recuerdos con el público, al que transportarán a un viaje emocionante y necesario.

El acordeonista segoviano Cuco Pérez ha formado parte de grupos emblemáticos en el panorama musical español (Nuestro Pequeño Mundo, La Musgaña, Radio Tarifa, Celtas Cortos) y colaborado con artistas españoles y extranjeros. En la actualidad trabaja tanto en la composición de música para documentales, teatro, cine, etc., como en la música en directo, colaborando en los conciertos de primeros artistas como Amancio Prada, Joaquín Ruiz, Rafael Amargo o Revólver, además de sus propios proyectos: La Troupé de la Merced, Pecata Viruta, La Apasionante Música del Cine o el Trío Calambres. Su colección de acordeones, cercana a las 300 piezas es una de las más importantes de Europa y se exhibe parcialmente en el Monasterio de Silos.