¿Tienes planes este fin de semana? Los planes que desde Leonoticias proponemos para realizar en la provincia durante el fin de semana del 20 al 22 de julio LEONOTICIAS León Viernes, 20 julio 2018, 16:33

Las actividades no cesan en este fin de semana de julio, diversas actividades y eventos se desarrollaran en la provincia leonesa.

La capital de león tendrá lugar el III Festival de Jazz. El patio del IES Juan del Enzina acogerá del 19 al 21 de julio neste evento cuya entrada es gratuita hasta completar aforo

Este Festival de Jazz Cuna del Parlamentarismo, cuyo símbolo es el gallo de San Isidoro, es una apuesta muy fuerte dentro de esta órbita musical que tanto gusta a los leoneses. En esta tercera edición, se traslada al IES Juan de la Enzina por las obras en el claustro de la Colegiata de San Isidoro.

La mejor música, los mejores y más variados espectáculos de títeres y una selección de talleres para adultos, jóvenes y niños se dan cita en la localidad de Cerezales del Condado gracias a su programa Encerados 2018. El concierto de Pájaro Sunrise es una de las citas más destacables de este fin de semana. Con una trayectoria internacional de diez años que le ha llevado por todo el mundo. Y después ver cómo sus canciones han formado parte de series de televisión (Castle, Big C), películas (El Lince Perdido) y un sinfín de anuncios. Yuri Méndez publicó durante 2016 dos álbumes dobles, The Collapse y Oh My, cuya gira termina este verano con algunos conciertos en formato reducido antes del lanzamiento del próximo disco de Pajaro Sunrise. Acompañado de Javier Jiménez (violín, guitarra) repasará la trayectoria de la banda a través de versiones mínimas de sus propias canciones y algunas sorpresas.

El libro también tiene cabida este fin de semana, concretamente en Valencia de Don Juan gracias a la celebración de la sexta edición de la Feria del Libro en esta localidad. En esta feria coyantina los libros, las presentaciones y las firmas literarias comparten escenario con el ocio y la animación que completan esta iniciativa cultural que pretende destacar la importancia de la lectura.

Por último, Villar de Mazarife celebra la segunda concentración de vehículos clásicos, este sábado. En este enclave se juntaran numeroso coches vintage, cuya exhibición estará amenizada con música y una parrillada para todos los asistentes.

Como viene siendo constumbre en esta época estival las fiestas de los pueblos también se suman a las actividades de fin de semana. Igüeya, La Magdalena, Veguellina o Trobajo del Camino están de celebración.