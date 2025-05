Un 'Sí, quiero' que sabe a oro

Sandra Santos León Martes, 13 de mayo 2025, 14:48 Comenta Compartir

En la primera carta de San Pablo a los Corintios, el apóstol les dijo que, si entregara su cuerpo a las llamas, pero no tuviera amor, de nada le serviría, «porque el amor es paciente, es benigno, el amor no tiene envidia, no presume, no se engríe, no es indecoroso ni egoísta, no se irrita, no lleva las cuentas del mal, no se alegra de la injusticia, sino que goza con la verdad. El amor todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor no pasa nunca. En una palabra, quedan estas tres: la fe, la esperanza y el amor. La más grande es el amor», escribía.

Y eso es lo que se ha vivido este martes 13 de mayo en el salón de plenos del Ayuntamiento de León, la celebración de que el amor lo puede todo con 15 parejas que hace 50 y 60 años se juraron amor eterno y lo están cumpliendo.

«Sois el motor, la guía y la inspiración para las parejas de hoy en día y un modelo en el que mirar y admirar», reconocía José Antonio Diez, alcalde de León, antes de comenzar con la entrega de los reconocimientos a las diferentes parejas por sus bodas de oro y diamante.

Diez ha puesto en valor el ejemplo de estas parejas en las que confluyen «la colaboración, la renuncia, la cesión, el diálogo, el debate y, por supuesto, el amor». «Nos enseñáis que es más importante mirar hacia adelante apoyados en otros, mirando siempre lo que nos une más que lo que nos distancia o nos enfrenta», ha aseverado Diez. Asimismo, el regidor de la capital leonesa ha querido homenajear a los mayores de la ciudad: «Les debemos mucho de lo bueno que somos, la forja de una sociedad basada en los valores que nos distinguen como leoneses: honradez, tenacidad y honestidad».

Un ramo de flores y un diploma que acredita tal hazaña eran los obsequios que el regidor y la concejala de Mayores, Lourdes González, han entregado a unas parejas que, emocionadas, recordaban sus noviazgos.

Mariano y Magdalena

Sorpresa fue para Mariano y María Magdalena, que, guiados por sorpresa por sus familiares acudieron al homenaje sin saber que el homenaje era para ellos tras 60 años de casados.

En el acto han participado los alumnos de la asignatura de Pandereta que imparte Gabriel González Villalba en el área de Música Tradicional de la Escuela Municipal de Música, Danza y Artes Escénicas del Ayuntamiento de León. Sonaron así en el Salón de Plenos canciones de antaño que muchos todavía recordaban. «¡Que vivan y revivan los señores novios!»

Más de medio siglo de vida compartida en pareja en el que el tiempo pasado juntos se convierte en un metal cada vez más preciado, que fortalece la unión y recuerda el amor más puro.