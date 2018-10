Investigación y concienciación para luchar contra el alzhéimer

Un día grande para León, para la investigación y para la lucha contra el alzhéimer. Así han descrito al día de hoy los distintos premiados en la sexta Gala Mano Amiga organizada por Alzhéimer León en la recepción a los galardonados que se ha celebrado en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de León, donde fueron recibidos por el alcalde de León, Antonio Silván.

«Tenemos que presumir de Alzhéimer León y reflejarnos en su buen trabajo. Es un orgullo que esta gala siga celebrándose y traiga a nuestra ciudad a personas tan ilustres», ha destacado Silván.

Después de agradecer el «impagable» apoyo del Ayuntamiento de León, Regina Granja, presidenta de Alzhéimer León, ha destacado la necesidad de ayudas para avanzar en la pelea contra el alzhéimer: «no hay tratamiento para esta enfermedad y sólo la luz de la investigación nos podrá hacer que la atajemos».

La donación y la detección precoz, claves

Isidro Ferrer ha sido el premiado en categoría individual. Este galardón se lo toma como algo «colectivo», pensando en sus «compañeros, maestros y discípulos», además de agradecer de «dónde viene el premio, de una organización cuyo modelo colaborativo, solidario y continuado debe de ser copiado».

Ferrer destaca la evolución en la investigación en los últimos años después de haberse abierto la posibilidad de investigar los cerebros de personas. «Es una enfermedad humana y hemos aprendido a actuar como donantes, algo vital para avanzar en esta lucha», afirma.

Galería. Simon McDermott atiende a los medios. / Campillo

Además, considera que se han dado muchos pasos en la «detección precoz» y pide seguir caminando en esta deirección. «Hay procesos en edades tempranas que avanzan rápido y se convierten en alzhéimer y otros que van más lento y no causan demencia. Hay que buscar los motivos y apostar por la inmunoterapia, para lo que se necesita investigación precoz, algo en lo que se avanzará en los próximos años», explica.

«Impactados» por cómo se trabaja en León

En categoría institucional, el Alzhéimer Search UK ha sido el ente galardonado. Su representante, Carol Routledge, afirma que para luchar contra el alzheimer hay que hacer hincapie en la «detección inmediata» y en realizar un diagnóstico «lo más pronto posible».

Además, Routledge afirma que ha quedado impresionado por «cómo se trata en León la enfermedad y los pacientes» y por «cómo trajaba» Alzhéimer León.

La «contraprestación» a la sociedad de Simon McDermott

Por último, en categoría anónimo con nombre, Teddy y Simon McDermott son los agasajados. Simon busca fondos para la investigación después de descubrir que, con música, la tristeza y la agresividad de su padre, con alzhéimer, se transformaba en felicidad.

Ahora, quiere recompensar a la sociedad por todo esto con su labor y por ello busca fondos: «no quiero que las familias se sientan solas, como me sucedió a mi. No quiero que nadie pase por ello».

22.000 euros recaudados para el 'Cajal Blue Brain'

El Auditorio Ciudad de León será escenario de la entrega de estos Premios Internacionales Mano Amiga, una cita a la que están convocados cerca de 800 invitados y que cuenta con el respaldo en esta edición de casi un centenar de patrocinadores.

El resultado de esta colaboración solidaria de tantas empresas y organizaciones se plasmará esta noche en el escenario del Auditorio con la entrega de una recaudación de 22.000 euros destinados a la investigación en alzhéimer.

Los fondos se dirigirán al 'Cajal Blue Brain'. Este proyecto aglutina la participación española en el proyecto internacional 'Blue Brain', el primer intento exhaustivo de ingeniería inversa para conocer el funcionamiento y disfunciones del cerebro de los mamíferos mediante simulaciones realizadas con novedosas herramientas informáticas.

El objetivo final es 'mapear' el cerebro; proveer a la comunidad científica de una herramienta que, mediante simulaciones, permita desarrollar investigaciones básicas y clínicas sobre la estructura y función del cerebro, el órgano vital más complejo y enigmático. De esta manera, se podrá estudiar el funcionamiento del cerebro y su comportamiento en situaciones disfuncionales como el Alzheimer.

La colaboración española en este proyecto se está desarrollando bajo la tutela del investigador del CSIC Javier de Felipe, afamado neurobiólogo que dirige el 'Cajal Blue Brain' y diversos proyectos sobre el estudio del cerebro de calado internacional.