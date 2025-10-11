Frida Kahlo da vida al Altar de Muertos de un museo de León Centenares de flores de papel hechas a mano, retazos de la vida de la artista, catrinas, calaveras y siempre Coronita conforman el espectacular espacio que recuerda a los difuntos en el MEL

Se preguntaba Frida Kahlo para qué quería pies si tenía alar para volar. Las palabras de la artista mexicana, una de las pintoras más influyentes del pasado siglo que creó escuela, resuenan aún hoy en día entre las paredes de un museo que tiende desde León un puente invisible pero inquebrantable con la tierra de México.

Es precisamente su figura la que centra la propuesta del Museo de la Emigración Leonesa para el Día de Muertos, una de las tradiciones más arraigadas en el país americano que tiene en el Altar u Ofrenda en el que se recuerda a los difuntos su máxima expresión. Con retazos de la vida y obra de la artista, el MEL se supera un año más creando un Altar de Muertos único en la provincia de León.

No faltan las catrinas, las flores hechas una a una a mano, los alebrijes o las velas que se entremezclan con los objetos favoritos de la familia que fundó el centro, con la Coronita siempre presente, el sombrero mexicano o las frutas de temporada. Todo ello en un montaje lleno de color como marca la tradición mexicana para dar vida al símbolo del Día de Muertos, declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad y una de las fechas más señaladas del calendario azteca.

La importancia de este Altar radica en su simbolismo. Las familias se esmeran en decorar el espacio siempre con presencia de los difuntos porque se tiene la creencia de que las almas de estos regresan para reencontrarse con los suyos y disfrutar de sus objetos personales, sus platos preferidos y todas aquellas cosas que con mimo sus familiares les colocan.

Hasta el próximo 16 de noviembre se podrá visitar en Altar en el museo, con personal que explicará a los curiosos todos los detalles, significados y simbolismo de cada una de las piezas ya que nada está colocado al azar. La visita al altar tiene un coste de tres euros que, como viene siendo habitual, se destinará la recaudación total a una causa benéfica, este caso, en beneficio de la asociación leonesa Aldis Salus Mental.

Como siempre, el Museo de la Emigración Leonesa piensa en los más pequeños y en las próximas semanas acogerá a decenas de escolares par que visiten el Altar y conozcan la historia del museo, uno de los más especiales de la provincia de León. Además de las visitas guiadas, se realizarán también talleres vinculados al Día de Muertos para los centros escolares y se proyectará en fechas próximas al 1 de noviembre el tradicional taller de fin de semana de maquillaje y tocados para convertir a los niños y niñas leonesas en auténticos catrines y catrinas.

Horarios de visita del Altar de Muertos

El Altar dispondrá de distintos horarios de visita a lo largo de la jornada. Habrá dos tipos de pases:

Quienes deseen realizar una visita guiada que incluya la Casa-Museo y el Altar (8 euros) podrán acudir en los siguientes horarios hasta completar aforo: 13.00 horas; 17h; y 18.30 h. Dispondrán de tarifas reducidas para niños de 7 a 12 años; desempleados; mayores de 65; personas con discapacidad; estudiantes con carnet y grupos de 12 personas. Sábados y domingos habrá una visita adicional a las 11h.

Quienes deseen realizar únicamente la visita al Altar (3 euros) podrán acudir en los siguientes horarios: 10.30 horas; 11.00 h; 11.30 h; 12.00 h; 12.30 h; 13 h; 16.30 h; 17.00 h; 17.30 h; 18.00 h; 18.30 h; 19.00 h. En ambos tipos de pases, la visita será gratuita para menores de 7 años.

Ampliar Frida Kahlo en el Altar de Muertos del MEL. Quién es Frida Kahlo, protagonista del Altar Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón, que así se llamaba, nació el 6 de julio de 1907 en Coyoacán (una de las demarcaciones territoriales de Ciudad de México). La mayor parte de su obra, en torno a 150 creaciones, son autorretratos, en los que proyectó las dificultades que siempre tuvo para sobrevivir. Su vida estuvo marcada por un grave accidente de autobús que sufrió en su juventud y que la mantuvo postrada en cama durante largos periodos, además de dejarle secuelas y dolores para siempre. Aprendió a pintar postrada (sus padres encargaron un caballete para que pudiera colocarlo en la cama) y llegó a someterse hasta a 32 operaciones quirúrgicas.