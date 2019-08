El leonés que guarda los secretos del fútbol español a 7.800 kilómetros

Los mayores secretos del fútbol español se esconden al otro lado del 'charco', en la localidad de Tulsa, dentro del estado norteamericano de Oklahoma. Allí los custodia un leonés «de La Virgen del Camino», el periodista Ángel García Álvarez, quien puede presumir de tener la mejor 'agenda' de jugadores del considerado como fútbol 'modesto', y bajo ese epígrafe se puede encajar todos los equipos no pertenecientes a la Primera División.

Ángel, maestro de español en esa zona de Estados Unidos, tiene una larga trayectoria en el mundo del deporte. Apenas tenía 15 años cuando fue 'fichado' para la sección de deportes de la ya desaparecida La Crónica de León. Allí asumió controlar todo el fútbol base de la provincia.

«Aún recuerdo el frío que pasaba por los campos. Eso no me olvido. Vaya frío hacía cuando iba a ver los partidos del Universidad San Esteban cuando jugaban Roberto Carlos, Villafañe y Edu, entre otros», ha asegurado este jueves a leonoticias.

La semilla del periodismo

Los tiempos en La Crónica «fueron magníficos» y le permitieron compatibilizar su pasión deportiva con los estudios de Magisterio (Educación Especial), los mismos que le permitieron ser funcionario en primer lugar y, más tarde, desplazarse con su familia a Estados Unidos para continuar con su labor educativa.

En Tulsa lleva los cinco últimos años y durante todo ese tiempo jamás ha abandonado su pasión: el fútbol. Aquella semilla sembrada en su etapa juvenil nunca ha dejado de crecer, tanto, que hoy y a 7.800 kilómetros de distancia cuenta con la mejor agenda futbolística nacional.

Ese enorme 'poder' y la ausencia de distancias gracias a las nuevas tecnologías han permitido a Ángel García ser una 'fuente inagotable de información' para los medios españoles. En twitter su cuenta (@cazurreandoenok) suma más de 17.500 seguidores, a los que se unen los suscritos a su canal de youtube (cerca de 2.000). «En los últimos meses el número de seguidores se ha disparado», asegura. Y se ha disparado porque una y otra vez sus 'tweet' dan en la diana (el índice de fichajes anunciados y los cerrados de forma efectiva ronda el noventa por ciento).

@cazurreandoenok

¿El secreto? «Lo primero, que te apasione el fútbol, después ser muy fiel a las fuentes y después contar solo lo que se puede contar. Desde luego yo no lo cuento todo. Al final la gente se da cuenta de que eres de fiar y cada vez te cuentan más cosas«.

Claro que, por el medio, siempre hay «quien te pretende engañar, pero la experiencia y saber filtrar la información ayuda mucho».

De un modo o de otro lo cierto es que @cazurreandoenok (el 'guiño' cazurro a la tierra es evidente) ha adelantado 1.400 fichajes de los diferentes equipos de Segunda y Segunda B (un centenar en total) desde que fue abierta al público. «Son unos 1.400 pero aún no tengo cerrado los de este año porque el mercado está abierto hasta dentro de unos días», ha asegurado a leonoticias.

El apoyo de la familia

Ángel García asegura que seguirá con su pasión «mientras tenga eso, pasión». Y, de momento, la tiene toda. Y en eso ayuda mucho su familia porque tanta actividad 'deportiva' fuera del horario laboral le quita mucho tiempo a Noelia, su mujer, y a Darío y Claudia, sus hijos. «Sin su apoyo desde luego que sería imposible mantener todo eso, más ahora que las cosas se han multiplicado muchísimo y el eco es enorme», asegura.

Pasada la 'fiebre' del mercado veraniego de fichajes llegará el siempre duro 'mercado de invierno' además de los habituales rumores que acompañan a la propia competición. El objetivo en el corto y medio plazo es seguir haciendo lo que hasta ahora mejor ha sabido hacer: guardar los secretos del fútbol español a 7.800 kilómetros de distancia.

-«Por cierto ¿Y la Cultural?»

-«Tiene un equipazo, pero aún está descompensado en la defensa. Luque o Sergio Benito van a ser cruciales. Este año Aira no puede fallar y no puede ser reservón, tiene que ser ambicioso. Urge que fichen un central».