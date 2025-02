Ángel Monzú, 101 partidos sin fallar a la Cultural: «Voy a seguir hasta que no pueda por salud»

Dani González León Miércoles, 5 de febrero 2025, 08:08 Comenta Compartir

Al buscar en el diccionario de la RAE el significado de la palabra 'fiel', aparece lo siguiente: «Constante en el cumplimiento de sus obligaciones o compromisos con alguien o algo». La tercera de las acepciones es «creyente de una religión».

Cualquiera de estas dos definiciones se ajustaría a Ángel Monzú, aficionado de la Cultural. De los fieles, de los de más leales. Este hincha suma 101 partidos consecutivos acompañando a su equipo allá donde vaya, desde Ceuta hasta Andorra, pasando por Algeciras, Vigo o Palamós.

«Soy de la Cultural por culpa de mi padre», explica a leonoticias Ángel Monzu que, en el Sestao River 1-1 Cultural, alcanzó la cifra de 101 partidos seguidos arropando a su equipo.

El germen, 12 años atrás

Esta 'locura' tiene su germen años atrás, en la temporada 2012-13. Aquel curso, en Tercera, se propuso junto a otro fiel aficionado culturalista, Venancio Llamazares, ir a todos los partidos. Parecía sencillo puesto que «todos eran por Castilla y León», hasta que llegó el playoff: ante el Unión Vieira, en Gran Canaria, y frente al Mancha Real, en Jaén. Pero cumplieron y vieron al equipo ascender a Segunda B.

Aquel reto se quedó en la memoria de Ángel Monzú, que lo retomó hace casi cuatro años. En la temporada 2021-22, con Curro Torres en el banquillo, empezó con este reto. El último partido que no vio in situ fue el Celta B 5-3 Cultural del 8 de mayo de 2022. Desde entonces, no se ha perdido ni uno: «Y mira que la segunda vuelta con Docampo fue dura», bromea.

Entre Liga y Copa del Rey ha sumado esta mágica cifra de 101 partidos. Pero, ¿cómo se organiza? Funcionario de prisiones en Villahierro (Mansilla de las Mulas), cuadra horarios y turnos con sus compañeros. «Hacemos esos cambios y siempre alguien te hace el favor. No hay problemas con ellos, les dejo coger lo que quieran. Mis días de vacaciones los pasó viajando con la Cultural, a mis compañeros les dejo que cojan el verano entero si quieren», bromea.

Y, en casa, también lo asumen. Su mujer, natural de Jerez, vino con Ángel para León «por la Cultural». «Así que ya sabe lo que hay, no hay más remedio», bromea este leonés que pasó muchos años trabajando en Cádiz y Huelva: «Allí daba una chapa con la Cultural que era difícil aguantarme».

Una avería de coche casi rompe su racha

Y así ha sumado más de tres temporadas: «Ahora me da rabia dejarlo». Ángel ha vivido viajes complicados, como la visita a Ceuta, hace dos años, o esta temporada para ir al Nástic 2-3 Cultural: «Llevé a mi mujer a Jerez y, desde allí, subí en coche hasta Tarragona y después a León».

Pero esta preciada racha de partidos seguidos viendo a la Cultural estuvo a punto de romperse hace apenas tres semanas: su presencia en Lugo estuvo en entredicho. «Subía de Cádiz con mi mujer y el coche se estropeó a la altura de Béjar el sábado. El domingo pude coger un coche de alquiler y estar en Lugo, pero estaba cansado, algo malo... Pero mereció la pena. Me lo pasé fenomenal y ganamos 1-4», explica.

Y es que, calcula Ángel, en la mitad de los desplazamientos va él sólo, «con hotel incluido», pero «no es problema ninguno». «Hay un amigo con el que suelo ir y a veces, como tenemos distintos planes, coincidimos directamente en el campo. Pero cada vez presta más ir, somos más aficionados y animamos mucho», ha explicado.

Y, ¿hasta cuándo? «Mientras no esté enfermo físicamente, intentaré estar en todos los oficiales. Ya estoy listo para ir a Antequera al partido por el título», bromea Ángel, que espera no tener «viajes a las islas Canarias la temporada que viene, que se me complican más». Porque Ángel sueña con el ascenso, «es un objetivo, pero no una obsesión» y agradece el «buen trato» del club, que muchas veces tiene un detalle con él. Así, este leonés seguirá sumando partidos a un palmarés que va a ritmo de ser, todavía, más histórico.

Ampliar Ángel Monzú posa en el estadio Reino de León. DG «Todo esto es culpa de mi padre» Ángel Monzú comenzó con siete años a seguir a la Cultural, en la última temporada del equipo leonés en Segunda y recuerda partidos ante el Sant Andreu, Mallorca o Castellón, pero no fue socio hasta los 14 años, ya en los años 80. Su traslado laboral a Andalucía le impidió seguir como socio, aunque «venía a León a ver partidos y, siempre que había playoff, pedía los días con antelación». «He visto a la Cultural estar tres veces a punto de desaparecer, así que valoro todavía más esa estabilidad institucional que hay ahora mismo», sostiene.