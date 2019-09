Adiós a 'Joaco', alma del ciclismo

Cómo se puede entregar la vida al deporte, sin esperar nada a cambio. Eso es lo que hizo Joaquín Fernández a lo largo de toda su carrera deportiva. Fue una entrega sin descanso, sin miramientos, hasta el límite de lo imaginable, y un poco más allá. Joaquín, 'Joaco', hizo de su vida un ejercicio sin límite de generosidad.

Él, infatigable cuando era ciclista y mucho más cuando era director de equipo, sabía que tanta bondad conllevaba que abusaran de su entrega. Pero ni tan siquiera con ello puso límites. «Cuando algo que gusta en la vida tienes que ir hasta el final. Y para mí el ciclismo es mi vida», recordaba.

La vida de Joaco siempre giró al ritmo de pedaladas y siempre con la complicidad de su familia. «Ay la 'mama', sin ella nada de esto sería posible, pero queda en buenas manos«, advertía. Joaco y Leo lloraron con desesperación la pérdida de su hijo Joaquín, y sólo encontraron consuelo en el resto de la familia y, por supuesto, en el ciclismo.

Personaje único

En las últimas semanas este personaje único del deporte leonés, enorme por los cuatro costados, admitía con sinceridad la enorme fragilidad de la vida. «La vida comienza, y termina, me voy tranquilo, sereno», decía. Lo admitía con una lucidez extraordinaria e incluso con un punto de humor imposible de encontrar en cualquier otra persona: «Me marcho sin un duro, pero nunca he querido ser rico, siempre quise ser una buena persona. Lo he sido y tengo tantos amigos, pero tantos amigos, que eso me hace sentir muy tranquilo«.

Galería. Joaco, en su multitudinario homenaje. / Sandra Santos

Tan personaje fue Joaquín Fernández que su despedida resultó serena. A su habitación del hospital acudieron ciclistas y directos, amigos y colaboradores, porque sentir ese último abrazo era parte de ese protocolo que él mismo había aplicado a su vida.

En una de esas citas 'Joaco' recordaba con Miguel Ángel Iglesias, uno de esos hombres que han enriquecido el deporte y el ciclismo en León, sus hazañas en las carreteras: cuando iba como ciclista, cuando se subía a la moto con su hermano, cuando hacía 'rally' al volante del coche de equipo.

En el recuerdo

Será imposible de olvidar la memoria de Joaco. Lo saben bien tipos de altura de Perico Delgado o Miguel Induráin, ciclistas como Ocaña, Pérez Francés, González Linares, a los que siempre estuvo unido. Qué decir de sus amigos en León: Juan Fernández, Ángel Arias, Enrique Boyano, Urbano González..., Javier Pascual, Fernando Ferrero... La lista se haría interminable.

Si ha ido Joaquín Fernández, pero permanecerá su recuerdo, su imagen, su bondad y su ciclismo. Él, que nunca escatimó esfuerzos, deja una lección tremenda: no hay mayor riqueza que tener la conciencia serena y sentirse rodeado de amigos.

Sería imposible entender el ciclismo leonés sin este hombre extraordinario, fiel, orgulloso de este deporte y entregado a todo y a todos con una bondad sin límite. Se ha ido 'Joaco' pero nunca dejará de pedalear sea cual sea el camino a recorrer.

[La capilla ardiente de Joaquín Fernández se instalará este lunes en el Tanatorio de Eras de Renueva]