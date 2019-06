Mireya González, la 'reina' de Europa

Su sonrisa delata que el éxito copa las vitrinas de la leonesa Mireya González. Desde que saliera de España, hace siete años ya, los títulos han ido llegando a su palmarés. Ha logrado un hito, algo nunca visto en el balonmano nacional hasta ahora: conseguir los tres títulos europeos de clubes.

En 2015, con el Mios Bigano francés, levantó la Challenge Cup, el año pasado con el Györ se llevó la Champions y esta temporada, con el Siofok húngaro, la EHF Cup, donde ha sido una de las estandartes del equipo desde el lateral derecho.

Era el «gran objetivo» de esta temporada porque ganar la liga húngara «es muy difícil, con el Györ dominando la liga, que es el campeón de la Champions». Finalizaron la liga en tercera posición, por detrás del Györ y el FTC aunque «queríamos ser segundas» y se llenaron de gloria en la EHF Cup.

«La EHF Cup ha sido una gran fiesta. Es el primer título en la vida del Siofok» ÉXITOS CONTINENTALES

«Es un gran logro, es el primer título de este club, que tiene unos diez años de vida», explica a leonoticias Mireya González, que destaca la forma «en la que todo el club» ha vivido este éxito. «Es muy bonito ganar competiciones continentales, jugando contra rivales ante los que no sueles medirte».

Tanto la Challenge Cup, como la Champions y la EHF Cup tuvieron su momento y su sacrificio, asegura Mireya González. El de más relumbrón es, quizá, la Champions, pero el que más valora, afirma, es este último. «La Challenge Cup me queda lejos, pero fue una temporada difícil con un inicio complicado y muchas lesiones. Esta temporada ha sido muy difícil también, con un equipo muy nuevo y en el que hemos tenido que jugar muy conjuntadas», señala.

Las tres medallas europeas de Mireya González. / D. G.

Nueva etapa en Rumanía

La 'triple corona' europea que convierte a Mireya González en la reina del Viejo Continente significa «mucho» para la primera línea leonesa ya que «me hacen mucha ilusión los títulos europeos y tener los tres que se disputan es espectacular, no puedo pedir más». Aún así, no está 'saciada' de gloria continental: «¿Por qué no conseguir otro?».

Es algo que tratará de conseguir en su nuevo club, el Valcea rumano. Este es el nuevo destino de Mireya González que en unos días, el próximo 4 de julio, iniciará la pretemporada. «Estoy ilusionada, pelearemos por estar arriba. Nunca he estado allí, va a ser todo nuevo y por ello lo cojo, todavía, con más ganas», apostilla.

La leonesa, en su nueva aventura, volverá a pugnar por la Champions, que ganó hace un año con el Györ húngaro. «Es muy importante poder jugar esta competición y tenemos un equipo muy competitivo, que mantiene a buenas jugadoras y con buenos refuerzos», afirma.

«Me cuesta pensar que no hay cosas que mejorar, si lo hiciera perdería mi mentalidad de esforzarme cada día para ser mejor» Evolución constante

Es una jugadora mucho más completa, que ha mejorado ostensiblemente desde que en 2012 dejara Alcobendas para emprender su primera aventura europea, en Francia. Ha evolucionado, ido a mejor, corrigiendo matices y ahora es una de las mejores del mundo en su puesto. «Pero siempre creo que hay muchas cosas que mejorar», señala González.

Sus números Competición europea Casi tres goles por partido Mireya González suma siete temporadas consecutivas en competición europea, en las que ya ha disputado 58 partidos, sumando 151 tantos en todos ellos. Su mejor temporada en ambos aspectos ha sido la última, con 48 goles en 16 choques disputados. Con España Una líder de las 'Guerreras' Con España, Mireya González ya es una de las veteranas en las últimas convocatorias de las 'Guerreras'. La leonesa ha disputado hasta 61 partidos con la selección, en los que ya ha anotado 109 goles.

Toma como ejemplo a Rafa Nadal, un ídolo para ella, que siempre «ve aspectos en los que trabajar para ser mejor». «Me cuesta mucho pensar que he alcanzado mi techo, que no tengo nada que mejorar. Si pensase que he alcanzado mi máximo nivel, perdería mi mentalidad de seguir esforzándome por ser cada día mejor», asegura la leonesa, que destaca que en estos últimos años ha ganado en experiencia en el juego colectivo y en su conexión con el pivote.

«Ahora debemos buscar que los buenos momentos de juego sean cada vez más y más largos y los malos sean poco a poco menores», considera.

Galería. Mireya González firma un póster de las 'Guerreras'. / D. G.

«Ahora quiero ganar algo con la Selección»

Más allá de las competiciones de clubes, en la cabeza de Mireya González ronda la selección. Ya es una de las fijas en las listas de Carlos Viver y una de las líderes del vestuario de las 'Guerreras' aunque ella no se siente «así» y sólo trata de «apoyar a las jóvenes para que estén cómodas porque, si han sido convocadas, es porque tienen mucho que aportar».

Su gran deseo acutalmente es «conseguir algo» con España. «Es lo que me queda después de los títulos europeos de clubes. Nunca he conseguido una medalla ni un gran éxito con España y quiero conseguirlo», señala la leonesa, que destaca que el gran objetivo de esta temporada con las 'Guerreras' era estar en el Mundial de Japón de diciembre, algo que ya han logrado.

«Cuando esta selección cuaje dará un nivel más alto. Ojalá podamos estar en las medallas en el Mundial» Las 'Guerreras'

Ahora forma parte de una selección «muy renovada», inmersa en un cambio generacional y para la que pide tiempo, el necesario para ensamblar estas nuevas piezas. «Se nota que estamos al inicio de una nueva etapa pero, cuando este equipo cuaje, estaremos a un nivel más alto», asegura.

Desea que ese momento de madurez llegue para el Mundial de Japón, ya que se juegan obtener plaza para el preolímpico y tener opciones de estar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Pero, ¿cuál debe ser el lugar de España en este Campeonato del Mundo?

«Es una incógnita», asevera Mireya González, que espera poder «pelear por las medallas» con un equipo que ha mostrado «dos caras en el Europeo». «Hemos tenido partidos muy buenos y partidos muy malos, pero hay que hacer lo posible para que los primeros sean cada vez más», señala.

Siempre atenta al Cleba

Por último, no se olvida de su tierra, León, y del equipo en el que se formó, el Cleba.

Desde la lejanía de Hungría, Francia o Rumanía, países en los que ha jugado y ha evolucionado en su balonmano, ha seguido al club leonés y espera que regrese «cuanto antes» a la élite.

«León necesita al Cleba en Liga Guerreras y seguro que pronto ascienden» La situación del Cleba

«León necesita un equipo en la Liga Guerreras. Se están dando buenos pasos, pero es en la pista donde se logran los objetivos», afirma Mireya González, que cree que este «tendría que haber sido el año» de ese regreso a la élite, que no se dio «por distintos motivos». «Ojalá sea en esta próxima temporada, pero si no lo es, seguro que es pronto porque León lo necesita», añade.

Los nuevos retos para la 'guerrera' leonesa, para la reina de Europa, siguen en su horizonte. Ahora inicia una nueva etapa, en el Valcea rumano, buscando aumentar su palmarés. Pero con la selección española, los éxitos aún se resisten y espera poder romper también esa barrera.