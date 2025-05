Los herederos de la legendaria peña El Tambor: «Nos tiene que salir 'Paquito el Chocolatero'

Rubén Fariñas León Domingo, 11 de mayo 2025, 09:09 Comenta Compartir

La fiesta que cada 15 días vivía el pabellón Municipal de los Deportes de León convirtió a Elosua y, más tarde, a Baloncesto León en un equipo inexpugnable en casa. Todos se sabían ese soniquete que se repetía en cada tiro libre y todos disfrutaban, más allá del resultado, del mítico Paquito el Chocolatero que sonaba al final de cada partido.

El recuerdo de la peña El Tambor aún se respira entre los más nostálgicos. Muchos de los que disfrutaron de los mejores años del baloncesto en León aún recordaban y hablaban por los pasillos de esas fiestas que se acabaron cuando el legado de la marea amarilla, y roja después, quedó enterrado.

Ahora, una década después y tras muchos años de sinsabores, la Cultural y Deportiva Leonesa ha logrado resucitar el espíritu del baloncesto en León, un espíritu que encarnan los 42 integrantes de la peña Cultu Basket que lidera una joven Mamen Martínez, quien pronto tuvo que dejar su pasión por este deporte y que ahora ha podido recuperar.

El pasado año, en Liga EBA, apenas eran cuatro personas las que se juntaron y decidieron poner en marcha este colectivo. «Queríamos hacer algo, organizar viajes y movernos lo que pudiéramos». Poco a poco, esos cuatro seguidores han visto un crecimiento exponencial, acompañado del ascenso del equipo a LEB Plata -como muchos seguimos llamando a la ahora conocida como Segunda FEB-.

Entre esos peñistas está Rocío Pellitero, que pasó en épocas anteriores por la peña Universitaria y por Marea Roja, por lo que ya tiene experiencia en estas lindes. «Esto es en familia, pero el boca a boca, la afición al baloncesto y el amor a León hace que la gente que nunca había venido a ver un partido lo haga».

El salto de calidad en la animación se dio en el último partido, en unos inesperados octavos de final del playoff de ascenso a LEB Oro -Primera FEB-. Hubo cambio de ubicación, pasando de un esquinazo de tribuna a la grada retráctil que no se había vuelto a abrir, e incorporando músicos a su puesta en escena. «Les animamos a compartir la ilusión de ver un partido de nuestro equipo. Se juntaron a nosotros e hicimos una fiesta del baloncesto».

No fueron pocos los nostálgicos que vieron en esta imagen el recuerdo de la legendaria peña 'El Tambor', aquel colectivo que animaba con su charanga a los chicos de Aranzana, de Jareño o de Torres. Misma localización, mismos instrumentos y mismas canciones, aunque fallidas estas últimas. «Lo que no nos salió al final, y que nos tiene que salir, fue el Paquito Chocolatero del final. No lo pillamos, pero lo vamos a intentar el domingo -19:30 horas, ante Fibwi Palma-». También lo harán con el soniquete de los tiros libres, para el que ya hubo amago con la corneta.

Aquella peña «marcó a muchas personas» que ahora recorreen el pabellón actual, con entradas que superan los 3.000 espectadores, y que aún conservan en su retina los éxitos de los 90 y los 2000. «Hay mucha gente que veníamos en 2008. vemos caras conocidas que no veíamos desde hace años; ahora tienen hijos. Nos veíamos hace 20 años y ahora también».

Ampliar

Ese es el gran reto que se marca ahora la peña Cultu Basket. Con sus 42 miembros, desde recién nacidos hasta mujeres ya entradas en años, cuentan con redes sociales y fórmulas para mantener el contacto y reunirse, y así seguir creciendo. La nueva ubicación les ha dado «un plus» porque les hace estar más cerca de los jugadores y del banquillo, y que se les vea y escuche más.

Al equipo de Luis Castillo ya no le piden nada más: «Están por encima de lo que hubiéramos pedido al principio. Solo les damos las gracias por hacernos soñar y disfrutar». Y a la peña tampoco tienen mucho más que decir: «Todos hemos aportado; a los que no son, animarles a que esto vaya creciendo porque cuanto más ruido mejor».

La próxima parada será este domingo ante Palma, en semifinales del playoff. Y, aunque el objetivo está conseguido, buscarán llevar en volandas a los Greeley, Bultó, Fabregas y Llamas para recordarles en cada tiro libre la esencia del baloncesto en León y celebrar todos juntos, al ritmo de Paquito el Chocolatero, el enésimo éxito en la temporada de la Cultural.