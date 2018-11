León ya está lista para vestirse de 'mod'. La capital leonesa reunirá del 5 al 8 de diciembre a más de una veintena bandas de música para conmemorar su XXX edición del Purple Weekend, con la presencia de artistas de todo el mundo y más de diez Djs. La cita espera superar los 10.000 visitantes de la edición anterior, que tuvo una repercusión económica de 1,5 millones de euros en la ciudad.

En la rueda de prensa de presentación, el alcalde, Antonio Silván, definió el encuentro como «el festival de música moderna, de ritmos modernos sesenteros que forma parte de activa de la ciudad porque atrae público de fuera, pero también a miles de leoneses aficionados a la música».

Una edición que coincide con la capitalidad gastronómica por lo que música y gastronomía se unirán para deleite de los asistentes a un Purpele Weekend que lleva el apellido de Estrella Galicia. Esta cervecera ha querido potenciar este evento porque «desde que empezamos a colaborar con este festival sabemos que es un espectáculo que gusta a los leoneses», señala Santiago Miguélez. Marketing Manager Estrella Galicia.

Desde hace diez años Centro León Gótico se ha hecho cargo de la organización de un festival que se hay consolidado y convertido en uno de los eventos que más turistas atrae a la ciudad. «El carácter internacional de este festival hace que sea la segunda cita turística más importante de la ciudad, solo superada por la Semana Santa» explica Juan Dopico, presidente de Centro León Gotico.

El festival 'mod', que se ha ido ampliando hacia sonidos más amplios volverá a llenar el puente de diciembre la capital leonesa de música. Los estadounidenses Matthew Sweet, The Kinetics, The Resonars The Hentchmen The Model Rockets componen la cabeza de cartel de esta nueva edición. En la que también estarán nombres como los leoneses Los modernos, La Granja o Los imposibles.

75 euros de abono

El abono tiene un precio de 75 euros en venta anticipada. Las entradas sueltas van desde los 5 a los 32 euros. Los eventos más importantes se desarrollarán, como en anteriores ediciones en Espacio Vías y en el CHEF, siendo El Albeitar, El Musac, y como novedad El Glam, quien acoja los conciertos de tarde.

Como es habitual, el programa musical se complementa con otras actividades como carrera de scooters, mercadillo, feria del disco y exposiciones. Un evento para toda la familia que este año también actividades para los más pequeños.