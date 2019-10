El 'no' unánime de León ante la «locura» de Sanidad

En una provincia con 211 municipios y más de 1.200 pueblos, hablar de concentrar servicios en el medio rural simplemente levanta ampollas. Sin importar el color político.

Porque aunque algunos todavía se muestren prudentes a la espera de conocer su aplicación real, ninguno se plantea el cierre de sus consultorios.

Es más, es mayoritario el rechazo de los alcaldes leoneses al nuevo modelo sanitario que plantea la Junta de Castilla y León con la concentración de las consultas médicas en consultorios de referencia y atención cinco días a las emana.

Al fin de cuentas, según advierten ellos, supondrá una puntilla más al medio rural y contribuirá a su despoblación que cabalga a lo largo y ancho de la provincia sin que nadie pueda ponerle freno.

Noemí González (PSOE). Alcaldesa de Pola de Gordón «La gente mayor no se siente segura sin el médico cerca y sería de los pueblos»

«Estoy profundamente preocupada por una propuesta que ya a priori no parece una buena solución. Me he puesto en contacto con el gerente del Sacyl y su apuesta es la de concentrar y crear centros de salud bien dotados cuando lo que necesita el mundo rural es centro cercanos a la gente. Es más, la gente mayor psíquicamente si no tiene el médico cerca no se siente segura y prefiere irse de los pueblos. Además apuesta por una sanidad digital si ni tan si quiera tenemos cobertura. Me parece algo futurista y no va a funcionar hoy, quizá sí dentro de 20 años. Mucho hablar de la España vaciada pero las medidas solo atienden a la economía».

Julio Arias (PP). Alcalde de Puente de Domínguez Florez «Espero que sea una globo sonda que no se lleve a efecto»

«El planteamiento de Sanidad es muy negativo para el medio rural. Nosotros tenemos cuatro consultorios abiertos y, aunque es cierto que en algunos el médico sólo va a una vez por semana, eso les da la vida a los vecinos y a la gente mayor que vive sola y les cuesta bajar a otros pueblos. Quitarles eso, abocaría a que se fueran del municipio. Se nos llena la boca con la España vaciada y resulta que son intenciones en contra. Espero y deseo que sea un globo sonda que han lanzado pero que no se lleve a efecto. De no ser así, sería acabar del todo con los pueblos».

Matías Llorente (UPL) Alcalde de Cabreros del Río «La Junta se pasa al mundo rural por la entrepierna»

«Con Ciudadanos vamos de sorpresa en sorpresa. Primero el señor Igea habla de juntar pueblos que es el disparate más grande que he oído. Ahora de fusionar consultorios que me parece un disparate total y absoluto cuando además en muchos centros de salud apenas hay unas horas de consulta a la semana. Eso no es mirar ni por el bien del mundo rural ni fijar población, es todo lo contrario, es desarrollar la idea inicial de Igea pero ahora se van concretando el resto de las Consejerías. La verdad es que la Junta al mundo rural se lo pasa por la entrepierna».

Antonio Mendoza (PP). Alcalde de Oseja de Sajambre «Ciudadanos no sabe nada del mundo rural y debe respetar a los ayuntamientos»

Que no me hablen de políticas contra la despoblación y luego de planteen el cierre de consultorios. Estoy totalmente en contra que mis vecinos tengan que trasladarse por ejemplo a Riaño para acudir a la consulta del médico. Para nada, lo harán al centro de salud de Oseja. A los ayuntamientos los deben respetar. Ciudadanos no sabe nada del mundo rural. Que venga aquí y nos lo digan a nosotros. No se trata de cerrar consultorios sino de estudiar la problemática en torno a los médicos porque el diseño actual se ha diseñado para que los sanitarios no vivan en los pueblos. Con los mismos facultativos se podrían ampliar las consultas en todos los pueblos».

Manuel Rodríguez (PP). Alcalde de Riello «Desconocemos el alcance pero no sería factible el cierre de ninguno de mis consultorios»

«Es una propuesta que de momento se conoce al detalle y, por tanto, el alcance que podría llegar a tener o cómo va a afectar a mi municipio. Nosotros somos 40 pueblos con tres consultorios e intentaré que los míos se mantengan porque no sería factible el cierre de ninguno de los tres. Pero de momento, prudencia hasta conocer los planes reales de la Consejería de Sanidad».

Omar Rodríguez Bulnes (PSOE). Alcalde de Maraña «No creo que lleguen a hacerlo porque sería lo le faltaba a los pueblos»

El consultorio de Maraña apenas un par de horas abre dos días a la semana para atender a la población mayor y hacer recetas y trámites médicos. Es un servicio fundamental y sería un problema grave si apostasen por cerrarlo y centralizar los servicios en Riaño. Se hará lo que podamos para evitar ese cierre y esperamos que no ocurra. Es más, no creo que lo lleguen a hacer porque sería lo que nos faltaba a los pueblos».

Emilio Orejas (PP). Alcalde de Valdelugueros «La de la consejera de Sanidad es la medida perfecta para seguir vaciando el medio rural»

«Estamos hablando de la España vaciada y lo que pretende la Consejería de Sanidad es vaciar un más nuestros pueblos. No debemos olvidar que la Sanidad es uno de los servicios esenciales para fijar población que, con los años ha ido peor. En nuestros dos consultorios antes teníamos al médico todos los días. Ahora sólo viene tres días a la semana y, con esta medida, no vendrá ningún día. De esta forma, seguiremos vaciando los pueblos. Es la medida perfecta para seguir por esta senda»

Ángel Alonso (UPL). Alcalde de Crémenes «Que cuenten con la total oposición si plantean el cierre del consultorio»

«La supresión de consultorios en nuestro municipio lo veo inviable y por ello vamos a luchar para que eso no ocurra. Tenemos un único consultorio que da atención a 14 pueblos y no me planteo que mis vecinos tengan que trasladarse a Cistierna u otro municipios. Vamos a esperar a conocer el reparto que hacer pero que cuenten con la total oposición del Ayuntamiento de Crémenes si plantean el cierre de nuestro consultorio».

Francisco Simón (PSOE). Alcalde de Truchas «Es algo impresentable, una locura que me cuesta creer»

«El planteamiento de Sanidad es algo impresentable. Se les llena la boca con el mundo rural y cada vez lo tratan peor. Me parece una auténtica ocurrencia y creo que el vicepresidente de la Junta de Castilla y León es un descerebrado al decir que no es razonable dar servicios con municipios de 50 personas. Nosotros sólo tenemos un pueblo con más de 50 habitantes y por ello no se les puede dejar sin servicios. Es una auténtica locura. Aún me cuesta creer que un vicepresidente de la Junta pueda decir eso».