Casado: «La atención que quiero en los consultorios rurales es que el médico vaya a demanda, no más» Verónica Casado, consejera de Sanidad de la Junta de Castilla y León. La consejera de Sanidad niega que se vayan a cerrar consultorios y habla de «ordenar» el territorio y la Atención Primaria para evitar que haya médicos con 1.500 tarjetas sanitarias ICAL Lunes, 7 octubre 2019, 11:09

La consejera de Sanidad, Verónica Casado, afirmó que la atención que pretende ofrecer en los consultorios rurales es que «el médico vaya a demanda, no más». «Todo el tiempo se me está diciendo que voy a cerrar consultorios y no voy a cerrar ninguno. Cuando lo que pretendo es ordenar el territorio y la Atención Primaria», afirma en una entrevista que publica hoy El Mundo-Diario de Valladolid.

«Hay médicos con más de 1.500 tarjetas, que tienen muchos días de lista de espera y que eso en un pueblo no es así porque hay tres o cuatro veces más recursos de médicos y de enfermeras. Que eso, evidentemente, responde a una característica de nuestra Comunidad, que es su grandísima dispersión. No estoy diciendo que no haya que hacerlo, pero que está muy disperso es una realidad y que tenemos un médico por cada 918 es otra realidad intangible«, afirmó.

«Eso es así, cuando la media en España es de uno por 1.300. Pero tenemos los dos polos, a médicos con muchísima población adscrita y a médicos con muy poca población. Tenemos que ordenar para que la atención sea la mejor posible, pero se puede hacer«, afirma la titular.