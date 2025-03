Ramón Mayordomo: «Me dijeron 'ahora eres otro Ramón' y tengo que reinventarme»

I. Santos León Viernes, 14 de marzo 2025, 08:12 Comenta Compartir

«Tienes covid persistente». A Ramón Mayordomo el diagnóstico le llegó casi dos años después del primer contagio y «casi de rebote» en una consulta telemática con un equipo de digestivo de Barcelona. Ahora, y después de mucho pelearlo, su vida se está empezando a estabilizar. Este leonés lleva «siete meses de baja» y mantiene un tratamiento y una vigilancia constante con la médico y el psiquiatra del Hospital de León. Asegura que tiene «suerte» porque «hay un buen equipo que está detrás y me está apoyando», aunque el periplo que pasó para llegar a un diagnóstico solo lo saben él y su pareja, Rosa. Quedamos en una cafetería del centro de León y antes de entrar se coloca una mascarilla: «Tengo que tener mucho cuidado, no puedo vacunarme ni contra el covid ni la gripe y si lo vuelvo a pillar quién sabe cómo responderá mi cuerpo».

Ramón relata todo lo sucedido desde junio de 2021 cuando se contagia por primera vez de la covid-19 y principios de 2023 cuando le dan el diagnóstico, aunque oficialmente en el Hospital de León le recibe en agosto de ese mismo año. De vez en cuando mira su agenda y sino pide respaldo de su pareja con una mirada quien le apoya en el relato con algunos recuerdos, sobre todo de fechas y procesos médicos. «Me traía mi chuletilla, sino no me acuerdo ni de la mitad y lo he apuntado todo mirado el historial médico que tengo en casa», explica mientras pasa las hojas manuscritas de un pequeño cuaderno en el que aparecen las fechas y los procesos. A pesar de esos pequeños detalles, si no se conoce a Ramón de antes, no se aprecian en él síntomas de una enfermedad compleja. Pero los hay y los relata sin pudor.

Reconoce que desde que recibió el diagnóstico y se empezó a tratar está «más animado», aunque los primero meses «estaba muy hecho polvo, lo llevaba muy mal». Ramón Mayordomo reconoce que antes era una persona muy activa y «me gustaba hacer chapucillas», sobre todo en el pueblo. «Ahora, tengo limitaciones cognitivas, pero es que también las tengo físicas» y ahí es donde se complica el día a día. El leonés recuerda ir al pueblo y «no parar y ahora no puedo ni una hora y tengo que parar». Como ejemplo pone una valla que «llevo dos años para hacerla» cuando en condiciones normales «en un verano te la habría acabado». Y en ese proceso es en el que se encuentra ahora mismo, adaptándose a una nueva vida por su resistencia física no es la misma que hace unos años y aunque él quiera su cuerpo le frena. Pero también le pasa a nivel cognitivo lo mismo, «tengo que apuntármelo todo, se me olvidan las cosas, se me olvidan los procedimientos».

Ramón Mayordomo recuerda lo que le gustaban los deportes «jugaba a fútbol y a pádel», pero ahora «todo eso se acabó» y lamenta que «he pasado de hacer de todo a ver que muchas cosas no puedo hacerlas». La impotencia y el no saber la evolución de las secuelas es lo que más ha costado superar y aún tiene que trabajar en ello, porque reconoce abiertamente que «llevo muy mal eso, porque yo soy activo y estar todo el día sentado en casa, pues no me va».

El trabajo ha sido una de esas partes de su día a día donde más le ha costado asumir que no puede, porque es joven. «Llevo toda la vida trabajando. ¿Qué hago? Tengo 57 años. ¿Que me lo cuenten?», pregunta con la impotencia de saber que, por el momento, no hay respuesta.

«Voy a mi ritmo y como me dice el psiquiatra: 'Eres otro Ramón ahora, olvídate del de antes. Ahora eres otro Ramón con tus pequeñas limitaciones y tienes que aprender a vivir con ellas» Ramón Mayordomo Enfermo con covid persistente

Y como él mismo dice mientras señala la muleta que le acompaña ahora: «A perro flaco todos son pulgas». Dando un pequeño salto hacia atrás se lesionó en el tobillo, «dice la fisioterapeuta que en condiciones normales habría sido una torcedura, pero como estoy tan débil, pues que me he hecho un estropicio».

Y a pesar de todo, busca tareas para seguir haciendo y mantenerse activa, en su medida. Porque «no soy el que era antes», pero la vitalidad y las ganas de hacer cosas que tenía no las ha perdido.

Lamenta que si las secuelas del covid le afectasen cognitiva o físicamente, pero solo a una parte podría enfocarse en la otra. Pero le afectan a ambas. «Voy a mi ritmo y como me dice el psiquiatra: 'Eres otro Ramón ahora, olvídate del de antes. Ahora eres otro Ramón con tus pequeñas limitaciones y tienes que aprender a vivir con ellas». Y reconoce que «tengo que reinventarme» porque no puede seguir anhelando la vida que llevaba antes y ahora toca «intentar ver qué puedo hacer y qué no puedo hacer y estoy en ello».

El diagnostico de covid persistente

La primera vez que Ramón se contagió de la covid-19 fue en junio de 2021, recuerda Rosa que «le tocaba vacunarse un lunes y dio positivo el viernes». Tuvo síntomas comunes a muchos leoneses: mucha tos, fiebre, muy cansado y decaído y con «mucho moquillo». «Estaba hecho una mierda», recuerda el leonés que mantiene que «me dio bastante fuerte y tardé mucho en recuperarme».

Ampliar Rosa y Ramón, tras la entrevista con leonoticias.

Su pareja también acabó pillando el virus, pero ella tardó menos en dar negativo y volver a la vida normal. «Estuve cerca de un mes o más. Y que no acababa y tosiendo y me hacía la prueba y daba positivo».

Pero los problemas llegaron al mes y medio con «dolor de barriga, de estomago, con malestar y episodios de mucho dolor» en el médico de cabecera le hicieron analíticas y siempre le decían: «Estás bien. Tú no tienes nada y estás perfecto». Unas palabras que tiene grabadas, porque lo que sentía era dolor de verdad. Finalmente, «fui pagando a la privada y fui a un médico de digestivo privado». Tras múltiples pruebas «me encontró una hernia de hiato y helicobacter». Tras pensar que los dolores de Ramón provenían de la bactería se le puso en tratamiento, pero seguía con problemas.

El médico «era consciente de que tenía algo y me lo decía, pero no daba con el problema» y mientras tanta y tras varios tratamientos y una evidente pérdida de peso recurrió al seguro privado para que el hicieran un chequeo completo. «Me hicieron un TAC de contraste y me detectan una enfermedad crónica rara, que es paniculitis mesentérica», recuerda y explica que «es una inflamación crónica y eventual del mesenterio que causa dolor en el estómago y no tiene tratamiento, solo puedo tomar paracetamol».

«'Tú tienes covid persistente', me dijo y me quedé sin saber qué decir« Ramón Mayordomo Enfermo con covid persistente

La médica de cabecera le daba pequeñas bajas cuando le daban ataques fuertes, pero ninguna solución. En ese momento, sobre el verano de 2022, Ramón vuelve a coger covid-19 y los síntomas fueron «mucho peor que la primera vez, pero se todo el estómago fatal». A raíz de ese segundo contagio, el leonés «notaba que mis dolencias iban a peor» y como desde Atención Primaria no había ningún tipo de solución buscó un alternativa que encontró en Barcelona.

Comenzó a ser tratado por un equipo médico que con diferentes dietas y sobre todo pautas para no comer alimentos que pudieran provocar más dolores fue mejorando. Tras meses de tratamiento, llegó una nueva cita, en esa ocasión telemética, en la que se el médico «me dijo: 'pero tú tienes más problemas, no tendrás esto y esto y esto y esto'» y nombró todo lo que a Ramón le pasaba desde hacía meses. «'Tú tienes covid persistente', me dijo y me quedé sin saber qué decir«.

La esperanza de que se vaya

Este diagnóstico llegó «a finales de 2022 o principios del 2023» y al pedir ayuda de nuevo a la médica de cabecera se encontró con otra pared. «Desde Barcelona me dijeron que en los hospitales había equipos que trataban estos temas, pero ella dijo que aquí en León no había», recuerda Ramón insistiendo en que a los meses una vecina de Oville le dijo que si hay un equipo médico que lo lleva y le da el nombre del médico». Fue en agosto de 2023 cuando Ramón logra la primera cita con una médicos del equipo de medicina interna que lleva temas de covid persistente. «La verdad es que yo con ella estoy encantado, a partir de ahí cambia, me hace coger un mes de baja para que descanse, me da medicación y me hace un montón de pruebas», remarca el leonés.

Ramón cuenta su caso porque «quiero dar voz a más gente, que yo no soy el que esté peor», aunque tiene sus limitaciones y su vida ha cambiado «me consta que hay gente que está muy mal con covid persistente en León.

Ha intentado saber si hay otras opciones, pero de momento no hay nada que pueda hacer. Solo la esperanza de que al igual que vino un día se vaya. Uno de los médicos del Hospital le dijo: «Ramón, tenemos una chica que estuvo tres años muy mal y empezó a mejorar, a mejorar, a mejorar y ahora está bien» y con esa frase espera que a él también se le vaya un día, pero de momento «lo tienes ahí y ya son 4 años».