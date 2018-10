Así se hablaba en Laciana

«Quien nun diga txeite, txume,txino, txana nun ye del vatxe de txaciana». Así se decía en Laciana, en un curioso trabalenguas que venía a decir que quien no dijera leche, lino, lumbre y lana no era propio del Valle. Era el patsuezu, un dialecto, una lengua romance, que hoy ya tiene el segundo tomo de su diccionario.

Manuel Gancedo ha presentado en el Paraninfo de la Universidad de León el tomo patsuezu-castellano de su diccionario. Así, habiendo empezado en 2009 con el tomo 'castellano-patsuezu', Gancedo deja claro que este diccionario es etimológico. «Yo no soy un especialista, me he limitado a recopilar no menos de sesenta publicaciones de etimologías diversas aunque no me pronuncio por ninguna de ellas», explicaba en la presentación.

Así, para encontrar el origen del patsuezu habría que remontarse a los pueblos que han pasado por el Valle de Laciana. «Actualmente el dialecto está prácticamente perdido, hay palabras sueltas porque es un dialecto hablado y escrito hay muy poco», explicaba el 'topógrafo jubilado', como el propio Manuel Gancedo se define.

Desvelando que su abuela no hablaba prácticamente castellano, sino patsuezu, el autor bebe de fuentes orales familiares para compilar los términos de este lenguaje de Laciana, Babia y Palacios, «pero del que incluso dentro de Laciana hay variedades».

Un diccionario para completar una investigación de más de dos años sobre un dialecto que vive en el corazón de Laciana pero que se extingue con el paso de las generaciones.