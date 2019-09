Villaornate se cita con su encierro

Una cita desconocida más allá del Esla, pero con enorme arraigo dentro del sur de León. Villaornate ha reunido este domingo a más de mil personas en su encierro campero que por sexto año consecutivo ha congregado a los seguidores del recorte y del toreo. Cerca de 50 jinetes han conducido a las dos vaquillas de la ganadería Taurovemar de la localidad zamorana de Matilla de Arzón. Estas tierras de campos servían como escenario para una jornada que comenzaba temprano con la llegada de los fieles a esta cita que atrae a personas no solo de León, sino también de la colindante provincia zamorana.

Desde primera hora, una población de apenas 400 habitantes se moviliza para cargar en sus vehículos gran variedad de provisiones y subir por los caminos hasta el lugar donde se sueltan las reses. Atrás queda el núcelo de Villaornate, prácticamente vacío, ya que nadie se quiere perder la cita del verano que se ha convertido más que en un encierro taurino, en un día de reuniones familiares y fiesta popular.

Una vez se abre la trampilla del camión donde esperan a ser soltadas las vacas, comienza la vorágine. Los caballos se entremezclan entre una nube de vehículos, motos y quads que siguen el encierro en un campo libre donde pronto se abren varios frentes de acción. Cuando parece que el caos se apodera de la situación, aparecen los jinetes y vehículos para conducir a las dos vaquillas.

Subidos a un remolque, leonoticias ha seguido el encierro campero con miembros de la asociación taurina 'Los cuernos', fundada especialmente para dar vida al encierro de Villaornate.

Galería. El encierro campero, en imágenes. / N. Brandón

En memoria de Robert de la Vega

Desde esta caravana improvisada, con la maestría de 'Nino' a los mandos del tractor, Heli García, integrante de la asociación, explica como este encierro también se ha convertido en un homenaje a la memoria de uno de sus fundadores, Robert de la Vega, que junto a Maxi Arteaga «empezaron a organizarlo por su afición a los caballos y los toros, que les llevaba en la temporada de verano a visitar los pueblos de alrededor y fue entonces cuando decidieron trasladarlo a Villaornate».

Heli asegura que no hay detractores de este encierro, porque cualquiera que se acerque puede comprobar que «la gente viene a pasar el día, en familia. Es un día festivo y para compartir con los demás. No hay maltrato de la res, está prohibido lancearle y no se les toca».

Para cuando las dos vaquillas han abierto dos frentes diferenciados, la fiesta a bordo del remolque ya se ha desatado. Música, bebidas varias y dulces típicos acompañan a esta familia en un día donde no todos están conformes con la locura de la situación, pero que nadie se quiere perder. «Yo vine engañada el primer año, pero, aun así, vengo todos los veranos», tal y como resume una de las ocupantes del remolque. Y es que no es fácil resistir los botes a bordo por terrenos complicados y con la suspensión propia de esta plataforma.

Los jinetes recortan las vaquillas ya cansadas tras recorrer varios kilómetros, a los que se suman motos e incluso gente a pie que no duda en arriesgarse para acercarse lo máximo posible.

Al finalizar el día, espera una paella popular y las ganas de que llegue pronto el próximo verano, aunque cada vez ven más complicado la repetición del encierro, porque tal y como apuntan desde la asociación 'Los cuernos' «cuesta mucho conseguir los permisos. Con mucho esfuerzo se logra y se hace y esperemos que se siga celebrando muchos años más».