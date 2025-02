Lento descenso del ratio de contagio, que no abandona el 1,01 La visualización del ritmo de contagios cada cuatro días muestra una perspectiva más sosegada y realista sobre la evolución de la pandemia, que se acerca muy poco a poco a los objetivos marcados

(¡!) Esta información deja de actualizarse diariamente debido a que las variaciones del ratio son mínimas y muestran un estancamiento que no se corresponde con la evolución de la pandemia, que marca un descenso lento, pero continuado, en número de nuevos casos y muertes

El ratio de contagio en España, entendido como la cifra por la que los casos diagnosticados se multiplican cada cuatro días, sigue anclado en el 1,01 este domingo por décimo día consecutivo con un total de 235.772 pacientes con Covid-19. La meta sigue siendo el 1, que marca el control de la pandemia. Por otro lado, el ratio de fallecimientos se mantiene en el 1,03.

Desde que fue diagnosticado el primer caso de Covid-19 en España, hace ya más tres meses, la curva del total de infectados sigue subiendo. Los gráficos diarios muestran un desarrollo que ha sido exponencial y que, a pesar de moderarse, no remite. La meta es aplanar la curva, pero no existe un tope. No obstante, es posible analizar la evolución de la pandemia a partir de su ritmo de crecimiento a medio plazo, según cuánto se multipliquen los contagiados cada cuatro días.

El baile de cifras de las semanas precedentes, que ha estado vinculado los últimos días a una gran actualización de datos por parte de Cataluña, ha hecho que el cálculo del ratio se corrompa. En España se cumplen hoy diez semanas de confinamiento y hay 235.772 contagios diagnosticados. Esta cifra es la de los pacientes con test PCR y no incluye a aquellos que han dado positivo en anticuerpos, pero de los que no se conoce cuándo han pasado la enfermedad o si quiera si la han tenido. Hasta el día 26 de abril, este cálculo de la meta del 1 se realizaba con la suma de estas dos cifras. A partir del 12 de mayo y hasta el 21, la cuenta volvió a actualizarse, esta vez con los datos revisados por el Instituto de Salud Carlos III, organismo que retocaba prácticamente a diario la serie histórica con las actualizaciones que aportan las diferentes comunidades autónomas a Sanidad. A día de hoy, Sanidad solo aporta los datos de PCR y muertos y las comunidades anuncian cada día un nuevo total de casos que en ocasiones se nutre con positivos que corresponden a días anteriores, pero que no habían sido dados a conocer antes.

Con todo ello, en España se conocen a día de hoy 235.772 contagios confirmados, frente a los 232.555 que había el 20 de mayo (235.772/232.555 es igual a 1,014, redondeado a 1,01). Tomando como referencia el día en el que se superaron los 500 contagiados diagnosticados, el 6 de marzo, se observa un aumento hasta el 9 de marzo (con respecto al periodo del 2 al 5) hasta multiplicarse los casos por 4. Antes de la depuración de los datos, el aumento se registraba tres días después, entre el 9 y el 12. Exceptuando leves aumentos entre el 18 y 20 de marzo y en torno al 27 de ese mismo mes, la tendencia ha sido descendente hasta entrar en el periodo actual.

Respecto al sábado, la variación es casi nula (-0,02%) . Esta variación diaria llegó a -3,8% del 5 al 6 abril o a -2,8% el 19, pero se ha ido reduciendo en las últimas semanas.

Toma relevancia en este punto no solo el descenso del ratio, sino acercarse al 1 lo más rápido posible y con el menor número de casos.

España frente a Italia y EE UU

En la comparativa con otros países, en España el crecimiento de la pandemia ha sido superior al de Italia, teniendo en cuenta que el inicio del brote en este país (entendido aquí como el primer día en el que se superan los 500 contagiados) ocurrió el 23 de febrero. Por tanto, se comparan los periodos de 1 al 80 del brote en España y del 13 al 92 en Italia, teniendo ambos países una respuesta similar en cuanto a las medidas adoptadas.

Con ello, a pesar de registrar el comienzo del brote más de una semana después, con los datos aportados este domingo, España sigue por delante en cuanto al número de diagnósticos. Tiene 235.772 frente a los 229.858 de Italia. Los italianos, por su parte, llevan OCHO días multiplicando por 1,01. Respecto a ayer, la variación es de -0,07% y la media de los últimos siete días, de -0,06%, mejor que la española (+0,07%).

Por otra parte, está el caso de Estados Unidos, que contaba con poco más de 50 diagnosticados a 2 de marzo y que sin tomar medidas a tiempo en el comienzo de la pandemia supera el millón de contagiados. Más allá de los números absolutos, en los que no se puede pasar por alto la población en cada uno de los países, el ratio de contagio muestra que los estadounidenses están multiplicando sus casos cada cuatro días por 1,06, con una variación diaria de -0,1% y semanal de +0,2%.

La realidad de las cifras

Es necesario tener en cuenta que las cifras de personas infectadas variarán dependiendo del número de test que se realicen. Se estima que un 80% de los contagiados son asintomáticos o tienen síntomas leves, lo que implica que es más difícil que sean diagnosticados, a no ser que el país haga estos test a una gran cantidad de la población, como en Corea del Sur o Alemania. Si un país está realizando solo los test a las personas más graves y de repente cambia y los realiza a todas, la multiplicación sufrirá una gran variación.

En este sentido, es más aproximado el mismo dato en personas hospitalizadas o en UCI. No obstante, el total que aporta el Ministerio de Sanidad ofrece datos acumulados de una serie de comunidades autónomas y datos de prevalencia (el número de personas ingresadas en el día en cuestión) de otras, lo que invalida el cálculo del ratio.

Queda el número de fallecidos, que es a domingo 24 de mayo de 28.752. Hay que tener en cuenta que el Ministerio de Sanidad en España admitió que solo cuentan como fallecidas por coronavirus aquellas personas que sean diagnosticadas previamente. Esto deja fuera del contador todos los decesos que se produzcan en casa, en una residencia o cualquier otro lugar donde el enfermo no haya podido ser diagnosticado.

Así, con los datos disponibles, destaca en este sentido que el ratio de fallecimientos muestra una tendencia descendente desde el día 22 (respecto al 18), aunque hasta el 28 de marzo los casos se estaban multiplicando por dos. Hoy está en 1,03 (1,032), con una variación del -0,14%. Se ha reducido levemente después de que el viernes Cataluña añadiese de golpe más de 600 muertos de días anteriores y subiese de 1,01 a 1,04. Su variación promedio en la última semana es de +0,2%.

La meta del 1 El objetivo de este análisis es visualizar el ritmo de crecimiento de los contagios cada cuatro días. O lo que es lo mismo, por cuánto se multiplica el número de infectados diagnosticados cada cuatro días. De esta forma se eliminan las variaciones diarias y se muestra una visión más global. Es la aportación que hace Francesc Pujol , profesor de la Facultad de Económicas de la Universidad de Navarra, quien sugiere en un hilo de Twitter un acercamiento diferente a los mismos datos que facilita el Ministerio de Sanidad día a día. La visualización de los casos totales sube sin tener un techo fijo. Se frenará, pero no bajará nunca. También es posible mostrar el cambio con la evolución de los nuevos casos diarios. Conforme se controle la pandemia (y teniendo en cuenta la cantidad de test que se realicen), esta cifra bajará. Pero, ¿cuánto? Esa es la respuesta que aporta el análisis de la multiplicación de los casos cada cuatro días. Añade una meta: el 1. Un número que implica que los nuevos casos se han estancado. Si el número 'x' del día 4 se multiplica por 1 en el día 8 (cuatro días después) sigue siendo 'x'. Eso quiere decir que no ha habido nuevos contagios y se ha controlado el brote.