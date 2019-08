¡Perros al agua!

El Ayuntamiento de Ponferrada organiza, como cada año al finalizar la temporada de verano, una nueva edición del Día de las Mascotas, consistente en abrir las piscinas municipales de Flores del Sil para el disfrute de las mascotas de las ponferradinas y de los ponferradinos. Esta iniciativa cuenta con la colaboración del Banco de Alimentos para Mascotas de Ponferrada y la APA Peludines sin suerte.

El Día de las Mascotas se celebrará el próximo lunes 2 de septiembre de 12:00h a 20:00 horas. Todo el que lo desee podrá llevar a su perro a darse un chapuzón en la piscina, si bien es imprescindible que la mascota tenga microchip, así como presentar cartilla de vacunación al día.

El precio de la entrada será de 4 euros por un perro y de 6 euros por dos perros. Parte de la recaudación se destinará a entidades colaboradoras cuyo fin es la protección y defensa de los animales.

Con el propósito de que todos los usuarios puedan disfrutar al máximo de la jornada, se han establecido unas normas básicas para los participantes. De este modo, estará prohibida la entrada a menores de edad no acompañados por sus padres o tutores, los propietarios deberán portar DNI; no se permitirán más de 2 perros por persona; no se permitirá la entrada de hembras en celo; los PPP (perros potencialmente peligrosos) deberán permanecer con el bozal en todo momento.

No es necesario inscribirse previamente, por lo que bastará con formalizar un sencillo documento de inscripción en taquilla al entrar al recinto.