De eurodiputada a agricultora en El Bierzo

¿Qué van a hacer con su vida los eurodiputados que no repetirán tras el 26 M?

Algunos de los eurodiputados que han quedado fuera de las listas de los partidos españoles a las próximas elecciones europeas contaron que les esperan destinos tan dispares como la enseñanza, la medicina, o incluso dejarlo todo para apostar por la vida en el campo.

-Lola Sánchez (Podemos) lo deja todo y se va a vivir al campo berciano

La única eurodiputada de la formación morada que ha ocupado el escaño los cinco años completos, y una de las más activas, se marcha «decepcionada» con Podemos y triste porque «los nuevos partidos se acaben pareciendo a los viejo». La eurodiputada, que antes de asumir el escaño era camarera, dice que se marcha «a vivir al campo a empezar de cero y vivir de la agricultura» al Bierzo.

-Soledad Cabezón (PSOE) regresa al quirófano

La cardióloga vuelve a su plaza en un hospital de Sevilla para ejercer la profesión que dejó apartada -aunque ha seguido formándose- en los últimos años para hacer política en el Congreso y la Eurocámara. Cree que no le costará «readaptarse» a su tierra y vive con ilusión poder conciliar con más facilidad su vida personal sin tantos viajes. Cuando fue elegida eurodiputada uno de sus hijos tenía sólo 18 meses, por lo que tuvo que trasladar a la familia a Bruselas.

-Luis De Grandes (PP), hora de recapitular

Después de 40 años en la primera fila política, De Grandes contó a Efe que «es momento de parar» y dedicar más tiempo a su familia. Aunque quiere seguir de algún modo vinculado a la abogacía, que nunca ha abandonado compatibilizándolo con la labor pública, también aprovechará para ultimar el libro «Testigo de tiempo», donde narrará su extensa vida política. «No quiero que sea un ejercicio de egocentrismo, sino una oportunidad para transmitir lo vivido», señaló.

-Paloma López y Marina Albiol (IU) vuelven a las aulas

Aunque hayan tenido diferencias personales y políticas, las dos eurodiputadas de IU harán el mismo viaje de vuelta a España y ejercerán la misma profesión, la enseñanza. López en Madrid y Albiol en Valencia.

-Elena Valenciano (PSOE) seguirá defendiendo los DDHH

La que fuera cabeza de cartel a las europeas de 2014, no repetirá en las listas a pesar de que reconoce que la próxima legislatura se vislumbra «apasionante». En declaraciones a Efe, preguntada sobre si no le hubiera gustado continuar, dijo que la lucha por los derechos humanos y la igualdad a la que se ha dedicado siempre «se puede hacer desde muchos sitios» y no sólo desde la Eurocámara.

-Beatriz Becerra (ex UPyD), trabajo independiente tras decir que no a Vox

La eurodiputada liberal independiente (abandonó UPyD a mitad de mandato) no consiguió como Maite Pagazaurtundúa sumarse a la candidatura de Ciudadanos para poder repetir. Sí recibió la oferta de Vox, pero la rechazó, confirmaron a Efe fuentes cercanas a la eurodiputada. Becerra volverá a Málaga, donde seguirá trabajando por la desradicalización terrorista y en contra de la desinformación y las noticias falsas.

-Tania González (Podemos), a la política municipal

La eurodiputada se presenta a las municipales en Avilés (Asturias) tras estrenarse en el Parlamento Europeo en la representación ciudadana. Explicó a Efe su «ilusión» por la política de contacto directo con el ciudadano y defendió que, a diferencia de la concepción que tienen algunos, la política local «no es menor».

-Josep-Maria Terricabras (ERC) disfrutará de su última nieta

El eurodiputado independentista, de 73 años, quiere pasar más tiempo con su familia, aunque seguirá pendiente de la actualidad y no dejará de escribir. Durante los últimos años apenas ha podido disfrutar de su última nieta, nacida durante la legislatura europea, así que espera poder aprovechar ahora el tiempo perdido. En su lugar liderará ERC en la Eurocámara la esposa del encarcelado Raül Romeva, Diana Riba.

- Ramón Jáuregui (PSOE) seguirá vinculado a Iberoamérica

El exministro, que dirigió la delegación socialista durante el tiempo de la gestora en el PSOE, ya avisó hace meses que dejaría la política tras su intensa carrera. Hace unos días tomó posesión como académico de la Academia Europea e Iberoamericana de Yuste, en Mérida, ocupando el sillón que lleva el nombre del escritor austríaco Stefan Zweig.

- Gutiérrez (PSOE), Tremosa (PDeCAT) y Jiménez Becerril (PP), al Congreso

Hace muchos años que la política nacional también se nutre de parlamentarios que antes se curtieron en Europa, en vez de al revés. Los veteranos eurodiputados Sergio Gutiérrez, Ramon Tremosa y Teresa Jiménez Becerril serán en su próxima vida diputados en el Congreso y cambiarán el avión por el AVE para ir a los plenos en Madrid.