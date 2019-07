¿Tienes planes este fin de semana?

El verano ya está aquí y con él las actividades de ocio y cultura se trasladan a los pueblos. Piscinas fluviales y eventos de tarde y noche hacen que los municipios gocen de gran actividad durante estos meses.

Astorga se prepara para un gran fin de semana. Más de una treintena de actividades, diez caravanas de gastronomía y montones de alegría y diversión se reunirán este fin de semana en la segunda edición del Festival Foodtruck de Astorga.

El Ayuntamiento de Astorga y Paquito´s Party organizan este evento en el que diez camiones gastronómicos ofrecerán sus creaciones culinarias a los astorganos y visitantes. Después del éxito del pasado año han sido muchas las camionetas interesadas en volver al Jardín de la Sinagoga por lo que la organización ha decidido que cinco repitan su experiencia (aunque con un nuevo menú) y otras cinco sean una novedad en el pavimento astorgano.

La localidad de Cubillas del Sil celebra las fiestas en honor a las fiestas patronales en honor a San Cristobal. Este viernes 12 de julio Carolina Durante convertirá a todos los vecinos de esta localidad en 'Cayetanos', a partir de las 23.30 horas en la plaza Dr. Fernández Marqués.

La localidad de Cimanes del Tejar acoge este sábado, 13 de julio, una concentración de coches. A partir de las 11.00 horas vehículos llegados de todas partes se darán cita en el entorno de la playa fluvial. A orillas del rio Órbigo el mundo del motor se mezclará con este paraje para crear una «fiesta del motor inolvidable», apuntan desde la organización.

Mercado medieval

Valencia de Don Juan celebra este fin de semana la décima edición del Mercado Medieval, una cita que reunirá a unos 70 expositores, principalmente dedicados a la artesanía y la gastronomía, en las inmediaciones del castillo de la localidad coyantina. El pregón teatralizado por parte del trovador bañezano Crispín de Olot dará inicio mañana, a las 20 horas, al amplio programa de actividades previstas para ambientar el evento.

Level Up León vuelve a la capital leonesa para presumir de frikismo. Con más de 1000 asistentes al día en la pasada edición del año 2018, la décima edición del Level Up León, que de nuevo es organizada por el Pacto de las Janas, se postula como un pilar firme del mundo fandom en el noroeste español, favoreciendo durante las fechas de su realización, los días 12,13 y 14 de julio, el comercio y los negocios en León, principalmente del sector de la hostelería, alimentación y transporte, gracias al turismo activo que aporta el Level Up León.

Por último, la cuarta temporada de la consolidada gira Plazas Sinfónicas, a cargo de la OSCyL, llega a León.El sábado 13 de julio tendrá lugar en la Plaza de Regla un programa variado y cercano para todos los públicos.