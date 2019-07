De Roma a Orlando, de campeones de Europa a por el mundial

A la cumbre de Europa. Es donde ha llegado por segundo año consecutivo la Escuela de Baile Cras Dance, que ha logrado conquistar todo un continente. Los jóvenes bailarines de Trobajo del Camino demostraron una vez más que son capaces de todo, haciéndose con el campeonato de danzas urbanas que se disputó a mediados de julio en Roma.

Hace diez años que se puso en marcha este proyecto que, según Silvy Olmos, su creadora y profesora, «empezó como una afición, poco a poco y hasta hoy». Durante todo este tiempo la academia lleva ayudando a lograr los sueños de más de cien bailarines, que cada vez crecen más profesionalmente.

Todos los aficionados a la danza tienen un hueco en esta escuela, y es que en las categorías que hay se engloban todas las edades, desde los más pequeños a los más mayores. Son doce los grupos que actualmente están en competición y que cada día intentan 'subir un escalón más', y llevar a lo más alto el nombre de León.

Muchas expectativas y proyectos rodean Cras Dance, y a ellos se seguirán enfrentando sus integrantes con mucho gusto, después de volver de Roma con el trofeo de campeones de Europa 'en sus bolsillos'. A finales de este año, dos grupos de la academia volverán a hacer las maletas, pero esta vez rumbo Orlando, con el objetivo de ir más allá y hacerse con el campeonato del mundo.

Galería. Integrantes de la escuela.

Con las mismas ganas e ilusión del primer día, intentarán lograr todos los retos que se le pongan por delante. Según asegura Silvy, «siempre queremos mejorar, y ganar el mundial estaría muy bien, es muy difícil pero vamos a intentarlo». Los alumnos de la escuela lo tienen claro y es que el baile va más allá de ser una afición o un simple hobbie, es una forma de «luchar por los sueños, y que se hagan realidad».

«Tienes que ir a bailar porque lo sientas, porque estas a gusto, es como estar en familia». Así siente su pasión por el baile Malí, una joven que, tras cinco años en la escuela, sigue viendo la danza como una vía de escape y una forma de expresión. El trato cercano de los compañeros y profesores lleva a muchos alumnos a hablar de 'familia Cras Dance', un vínculo forjado gracias a este arte que será muy difícil de romper.

Demostrando que valen para ello y que disfrutan encima de los escenarios, los componentes de Trobajo seguirán haciendo bandera de León en todas las citas a las que van, y esperan que así ocurra en el All Dance World 2019. Unos auténticos genios de la danza, algo que no solo avalan los numerosos premios que han recibido sino también cada actuación. Y así lo han demostrado con sus coreografías a los pies del edificio Araú para las cámaras de leonoticias. Tan fácil en la teoría y tan difícil en la práctica no es algo que se pueda aplicar a este grupo de bailarines, y es que su mejor forma de expresarse es bailando.