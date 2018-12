Reyes Magos bajo el agua

Bucear a cambio de juguetes. Este ha sido el trato propuesto por el Club León Sub para recaudar cientos de juguetes a favor de Cruz Roja. Alrededor de 300 unidades serán recogidas gracias a esta iniciativa en la que cerca de 40 participantes cada año cambian juguetes por un bautismo de buceo.

Una forma de iniciarse en esta disciplina y que en la mañana de este domingo ha atraído tanto a niños como mayores a las piscinas del hispánico. Grupos de tres o cuatro personas se han lazado a la piscina para comprobar la sensación de estar bajo el agua por primera vez y además participar en una buena causa.

Los juguetes deben ser nuevos, no bélicos, no sexistas y educativos. Aun así, aquellos juguetes que no cumplan estos requisitos, serán donados a la Asociación Amigos de Gambia.

Por tercer año consecutivo esta atractiva iniciativa se ha convertido en el perfecto reclamo para intentar conseguir que Los Reyes Magos no se olviden de ningún niño esta navidad.