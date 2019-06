El 'Orgullo' llega a León

Un año más la diversidad de género y sexual sale a las calles de León de la mano de la Asociación leonesa de Lesbianas, Gays, Transexsuales, Bisexuales, Intersexuales y más. 'Espacio Vías' ha sido el lugar elegido para la lectura del pregón 'León con orgullo' y el posterior izado de bandera, actos en los que han participado representantes políticos.

La ULE celebra el Día Internacional de los Derechos LGTB+ La Defensoría de la ULE se une a la celebración del Día Internacional de los Derechos LGTB+

La Asociación Awen ha sido la encargada de presentar por tercer año consecutivo la jornada 'León con Orgullo'. El responsable de leer el pregón ha sido PGutiérrez, secretario provincial, que ha reivindicado «políticas de atención sanitaria para personas trans eficientes» y que se refuercen «las penas por delitos de odio», que hasta el momento «se penalizan de manera muy escasa en estos días».

Izado de bandera

En el izado de la bandera han participado representantes políticos y miembros del colectivo. El candidato a la Alcaldía de León, José Antonio Diez, ha confirmado que cuando llegue al Ayuntamiento «se volverá a izar la bandera gay en San Marcelo», algo que considera «un signo importante», pero asegura que lo realmente importante son «las políticas de defensa de las libertades y derechos».

Desde el acto se ha hecho hincapié en la necesidad de seguir con la lucha. Diez ha asegurado que su intención es «que León no solo siga trabajando, sino que se visualice esa ciudad abierta que hemos perdido». Desde la organización aseguran que «el trabajo que se ha hecho con el PP ha sido bastante bueno», pero esperan que con el nuevo equipo de gobierno del PSOE «se haga todo de forma más rápida».

Diez ha dejado claro su compromiso con el colectivo, y ha afirmado que «aparte de lo estético, hay que visibilizar este compromiso con materias formativas» y ha planteado su idea de integrar «la reivindicación en las instituciones», algo que considera clave porque «ir contra ese avance es retroceder».

El encargado de leer el pregón, Pablo Gutiérrez, se ha referido a esta idea de «retroceso en la lucha por la defensa de los derechos del colectivo» y en «la amenaza» que supone la llegada de partidos como VOX a las instituciones. «Cualquier partido que centre su discurso en luchar contra los derechos de otras personas no merece el menor respeto», ha declarado, resaltando que «una ideología que no respeta a las personas no se puede respetar».

Actividades 28 de junio

La Jornada 'León con Orgullo' desarrollará actividades durante todo el viernes, entre ellas la charla del activista y refugiado LGTBI+ George Freeman o la proyección de cortos LGTBI+. El plato fuerte de la jornada llegará a las 19.00 horas con la Manifestación del Orgullo LGTBI+ de León que partirá de Espacio Vías y terminará en la Catedral, pasando por la sede de los sindicatos, el Ayuntamiento y la Diputación.