Un niño, casi tres perros

Natalia, Kevin, Gina, Kiko, Lufi, Luna y Ratón

Todos juntos forman una familia numerosa. Al menos, así la considera Natalia que junto a su pareja Kevin cuidan de su perrita Gin y de los cuatro gatos, tres de ellos en acogida, Kiko, Lufi Luna y Ratón. La falta de tiempo dilata el momento de pensar en niños. «He tenido momentos en que he pensado ser madre, pero aparte de que mi pareja es autónoma y el mundo está complicado, lo hemos dejado en 'stand by' porque si quiero traer un niño al mundo, quiero tener tiempo». Esa exigencia, es menor con los animales, en los que Natalia se vuelca, incluso en su tiempo libre colaborando también con asociaciones. Para Natalia, estos animales, aunque sí son miembros de su familia, no son para nada como tener hijos. Y es que una carte que leyó en internet resume a la perfección ese sentimiento: «venía a decir que mi perro no es mi hijo, pero yo sí soy su madre. Esto quiere decir que, tratándolos con amor y cariño, es consciente de que son un animal. «Para ellos sí podría decirse que soy su madre, porque soy su referente, quien les alimenta y cuando vas por ahí tienes que estar pendiente de que no coman lo que no deben, de corregirles y educarles. Sí que tienes un papel de madre, pero ella no es mi hija».