En León, mandan los perros

En el parque San Francisco hoy mandan los amigos de cuatro patas. Y es que era decenas, cientos los perros que se han dado cita este domingo en este espacio para celebrar 'MasQFiesta'.

Una cita promovida por la Asocación 'MasQPerros' que año tras año gana adeptos. Al fin de cuentas, cada vez son más los leoneses los que optan por ampliar su familia con los conocidos como el mejor amigo del hombre, animales fieles y leales que brindan un cariño incondicional.

Una tendencia que obliga a modificar los modelos de convivencia de la ciudad, siempre con l respeto mutuo por bandera.

«Los espacios en la ciudad son limitados y al final tenemos que convivir. Tener un perro no te hace menos vecinos ni un vecino de segunda, pero tenerlo no te da más derecho que él que no los tiene. Es necesario fomentar la convivencia y el respeto», señaló Miguel Ángel Gutiérrez, presidente de MasQPerros.

Objetivos de la celebración de esta gran fiesta itinerante que, tras su parada en los barrios del Polígono X, Eras de Renueva, La Palomera y la Condesa, ha recalado en el Parque San Francisco en una jornada marcada por la diversión y la amplia participación ciudadana.

Una cita a la que han dado alas más de una docena de asociaciones llegadas de todas partes de la provincia así como de Palencia y Cantabria y que ha servido para demostrar la tenencia responsable de animales que existe en León así como fomentar la adopción de los animales abandonados.

Galería. Dos participantes de la 'MasQFiesta' 2019. / I.S.

Durante la jornada, además se han programado actividades infantiles, la actuación de un mago, una paellada y un desfile al que se puede sumar cualquier perro de la ciudad, culminando la cita con la entrega de un premio a una asociación por su trabajo en beneficio a la comunidad.

Fiesta en la que los perros han reivindicado su derecho a ser también vecinos de León.