¡Gancho, crochet! .. y bloqueo: las claves del maestro del boxeo Alfredo Arrojo

Un deporte desconocido… y al alza. Sobre todo entre las mujeres. El boxeo ha reunido este sábado en el gimnasio En Forma a los seguidores de esta disciplina de la mano de León Boxing Club que ha organizado una masterclass junto al maestro internacional Alfredo Arrojo.

El profesional, recién aterrizado de Brasil, insiste en que la importancia es comprender que «en el inicio no hay que pegarse, el boxeo no tiene que ser sólo competición». En su clase no faltaron alumnos a los que enseñó las claves. «Simplemente la esgrima básica, el bloqueo, el gancho, el crochet», explicó Arrojo.

Porque aunque se piense lo contrario, ir a clases de boxeo no es sinónimo de ir a combatir. Aquí, la técnica, la estrategia y sobre todo, pasarlo bien, es lo que prima por encima de todo.

El maestro Arrojo quiso remarcar la importancia de diferenciar el deporte con la competición y aseguró que «no nos damos golpes, se pueden hacer muchas cosas que no tienen nada que ver con golpearse».

Arrojo, maestro de reconocimiento mundial, ha reunido a principiantes y profesionales reconocidos para transmitirles una parte de la técnica que ha llevado a boxeadores como Jorge Mata o Héctor Moreira a ser campeones del mundo de boxeo profesional. Es su curriculum destaca una persona, Silvia León, primera boxeadora profesional de España. Mujer que ha abierto camino a otras y ha roto estereotipos. Una ruptura que también se nota en estas clases donde las mujeres no encuentran ninguna barrera.

También se acercó a la masterclass de boxeo el ciclista profesional Javier Pascual, que aseguró que «en alguna ocasión he entrenado con Arrojo, ya que el boxeo nos ayuda a prepararnos en épocas de invierno donde la actividad es menor».

Dos personas capitanean León Boxing Club: el también boxeador Rubén Álvarez y el árbitro Cele González. En escasos meses ambos han conseguido reunir a un buen grupo de mujeres y hombres que se presentaban escépticos ante este deporte. Ahora, para ellos, los prejuicios del boxeo ya no existen y sólo vale una idea: pasarlo bien con cada entrenamiento.