¿Quién se sube este sábado al escenario del Cecina Fest?

Sandra Santos León Viernes, 20 de junio 2025, 08:19 Compartir

Serán los encargados de dar el pistoletazo de salida a las fiestas de San Juan y San Pedro 2025 y lo harán por todo lo alto, con buen rollo y mucha fiesta. El Cecina Fest aterriza este viernes 20 de junio en el Palacio de Congresos con tres de las bandas más divertidas y bailongas del panorama musical español. Los leoneses Catalina Grande Piñón Pequeño, Maruja Limón con su directo rumbero y mestizo, y Muchachito Bombo Infierno que sigue haciendo bailar con su mítico 'Ojalá no te hubiera conocido nunca'.

Una primera edición que pretende ser inolvidable y revolucionar el sector musical en la ciudad creando un ambiente festivo y distendido.

La apertura de puertas está programada para las 20:30 horas y dentro del recinto habrá food trucks y chiringuitos de cervezas y bebidas para amenizar la espera de los conciertos.

Pero, ¿quiénes son estos grupos y qué canciones vamos a escuchar?

Maruja Limón

Rumba, flamenco, latino... en definitiva mestizaje. Este sexteto catalán formado a finales de 2014 aterriza en León para presentar sus inquietudes, que son muchas. Sheila, Mila, Vicky, Esther, Eli y Carla se subirán al escenario del Cecina Fest con su música vitalista que oscila entre el flamenco, el pop y los ritmos latinos.

Han actuado en salas y festivales de toda Europa y este viernes llegan por primera vez a León para presentar 'Te como la cara', su último disco, en el que hacen un recorrido por la geografía de la rumba catalana, flamenca, quinqui, mestiza y latina, en una encrucijada de sonidos electrónicos y orgánicos.

Una de sus canciones más famosas es 'Cómo me pongo' en la que, precisamente otro de los artistas del festival, Muchachito Bombo Infierno, toca con ellas.

Muchachito Bombo Infierno

¿Quién no ha gritado a pleno pulmón aquello de 'Ojalá no te hubiera conocido nunca' en una verbena o en una discoteca?

Nadie. Y es que esta mítica canción de Muchachito Bombo Infierno hizo bailar a más de uno y este viernes lo volverá a hacer en el Cecina Fest. Este grupo catalán liderado por Jairo Perera y con una amplia trayectoria musical aterriza en León para llenar de rumba el palacio de Congresos.

En 2023 publican su último álbum 'Qué puede salir mal' donde fusionan el funk, el jazz-hot y la rumba. Una mezcla explosiva de rumba callejera, funk y rock que no dejará indiferente a nadie.

Catalina Grande Piñón Pequeño

Desde Benavides, Nistal y Santa María del Páramo llegan este fin de semana Catalina Grande Piñón Pequeño, uno de los grupos con más futuro del panorama musical leonés. Su punk fandango, sus letras rápidas y ácidas y el directo de Verderón, que no deja indiferente a nadie, llenarán este viernes el Palacio de Congresos. Los leoneses están en plena gira con su tercer disco, 'Música para mastines' cuya presentación en Espacio Vías llenó la sala para ver a Fran Perea y a un emocionado front man cantar a los particulares Lorenzo Lamas de nuestra provincia, a las tardes de piscina, a la ITV y como no, a Rafa Nadal.

Como dicen que decían de La Faraona: no sabe bailar, no sabe cantar pero no se lo pierden. Y a los Catalina no se los pueden perder porque saben cantar letras, David Verderon se mueve a un ritmo endiablado y nunca saben qué va a pasar, tan pronto reparte cecina como da de mamar a sus hijos. ¿Regalarán helados esta vez? En ese caso, recuerden que en el cartel: «de la mitad pa arriba son pa los cayetanos. Yo quiero los de abajo que son pa los proletarios»

Las entradas están disponibles aún en la página web de cticket.es y el horario horario de las actuaciones es a las 21:00 horas Maruja Limón, a las 22:30 Catalina Grande Piñón Pequeño y a las 00:15 Muchachito Bombo Infierno.

Un pistoletazo de salida a unas fiestas de San Juan y San Pedro que se prevén muy musicales.