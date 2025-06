Mägo de Oz no es sólo 'Fiesta pagana': sus canciones más escuchadas

Dani González León Jueves, 26 de junio 2025, 08:16 | Actualizado 08:46h. Comenta Compartir

No hay verbena de pueblo que no interprete 'Fiesta pagana'. Esta canción transversal e intergeneracional, es cantada a pulmón por cientos de personas, de diferentes edades. No hay nadie que no la conozca.

Es la gran carta de presentación de Mägo de Oz, que este jueves actúa, a partir de las 22:30 horas, en la explanada de los Pendones Leoneses o, como popularmente es conocida esta zona, en el aparcamiento de la Junta.

La banda madrileña de folk metal cumple casi 40 años de carrera y tiene varios temas que son muy conocidos entre el público leonés. Recientemente, han actuado en localidades de la provincia como Valencia de Don Juan y La Robla y regresarán a León nueve años después.

En 2016, en la Plaza Mayor, esta banda madrileña ya hizo disfrutar a miles de leoneses con sus temas más reconocidos, donde también se produjo un homenaje a los mineros encerrados en el pozo Aurelio de Santa Lucía de Gordón, medida de protesta que buscaba desbloquear las ayudas para el cierre ordenado de las explotaciones de interior.

Pero, volviendo al tema musical, estas son cinco canciones más escuchasdas en Spotify de Mägo de Oz más allá de su archiconocida 'Fiesta pagana':

1 La costa del silencio

Es otra canción habitual en verbenas. 'Ven, quiero oír tu voz, y si aun nos queda amor, impidamos que esto muera'. Seguro que esta letra es relativamente conocida entre cientos de seguidores de la banda. Perteneciente a su álbum Gaia (2003), es uno de sus temas más reconocidos.

2 Molinos de viento

Este tema, de 1998, es una de las más representativas de la banda madrileña, en la que tiene como tema centra la locura de Don Quijote y sus conversaciones con Sancho después de confundir a unos molinos con gigantes.

3 Hasta que el cuerpo aguante

Este tema es un canto a la perseverancia y a la resiliencia - palabra tan de moda últimamente - en el mundo de la música y el arte. Con un ritmo rápido y sus sonidos más característicos, es una especie de reivindicación de las dificultades del mercado musical para entrar en él.

4 La danza del fuego

Esta es otra de esas canciones de Mago de Oz que evocan ritmos medievales y que tiene un sonido muy elocuente del heavy y del folk. La capacidad de perdonar de cada cual y el camino para encontrar la verdadera esencia de cada persona marcan esta canción.

5 Hoy toca ser feliz

Es el tema más reciente de este serial, de 2006, con una canción que lanza un mensaje de dejar atrás las tristezas y preocupaciones y seguir adelante pese a ellos.

