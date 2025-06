¿Quién es quién en el concierto de Cadena Dial?

Sandra Santos León Sábado, 21 de junio 2025, 09:19 Compartir

Cadena Dial es sinónimo de música y este 21 de junio se celebra el Día de la Música y qué mejor manera de celebrarlo que con un macroconcierto. Siete artistas se subirán este año al escenario que la emisora por excelencia de la música en español ha dispuesto, una vez más, en la explanada de los Pendones Leoneses.

La Gira de Verano de Cadena Dial vuelve a aterrizar en las fiestas de San Juan y San Pedro para traer este sábado a siete artistas nacionales e internacionales de gran nivel y con un cabeza de cartel más que reconocido, los leoneses Café Quijano. Junto a ellos, Barei, María Parrado, Candela Gómez, Ezio Oliva que repite experiencia, Sonia Gómez y Timo.

Pero ¿quiénes son estos siete artistas?, ¿cuáles son sus canciones más famosas? Te lo contamos.

Café Quijano

Ellos no necesitan presentación. Solo darle al play, dejarse llevar por su ritmo y cantar a pleno pulmón todos y cada uno de los temas porque seguro que te los sabes.

María Parrado

La dulzura de esta joven gaditana, ganadora de la primera edición de La Voz Kids allá por 2014, conquistará el corazón de los leoneses este sábado. Con 24 años, esta gaditana lleva a sus espaldas ya cuatro discos y ha participado en una decena de programas de televisión entre los que destaca Tu Cara Me Suena, Dúos Increíbles o La Mejor Canción Jamás Cantada. Además, ha puesto su voz a la banda sonora de Annie y de Vaiana.

Barei

Bárbara Reyzábal González-Aller o más conocida como Barei es una cantante y compositora madrileña que se hizo famosa por representar a España en Eurovisión en 2016 con su canción 'Say Yay!'.

Esta madrileña comenzó su carrera musical con 16 años haciendo versiones de cantantes como Christina Aguilera o Laura Pausini. Mas tarde se trasladaría a vivir a Miami y en 2011, ya de regreso a Madrid, publicó su primer álbum Billete para no volver.

En 2016 participó en Objetivo Eurovisión como una de las favoritas y no defraudó. Fue la artista más votada y logró representar a España en el festival de Eurovisión quedando en el puesto 22.

Después de un pequeño parón por maternidad vuelve con más fuerza que nunca y hará bailar a todo el público leonés.

Ezio Oliva

Dicen que segundas veces nunca fueron mejores, pero en el caso de Ezio Oliva esta máxima no se va a cumplir. El cantante y compositor peruano repite tras su éxito en la gira de Cadena Dial del año pasado. Su carrera como solista no arranca hasta 2015, momento en el que lanza su primer sencillo bajo el título «Siempre has sido tú», tema en el que habla sobre su relación sentimental con Karen Schwarz, una de las presentadoras de la televisión peruana más conocidas, que actualmente es su mujer.

Su última canción se llama 'Volveré', y es un tema dedicado a su padre, fallecido hace unos años, al que le escribe frases como: «Un beso a mi viejo después de la cena, extraño el consejo que daba la abuela, extraño cantarte al oído y sin pena».

Sonia Gómez

Formó parte de una de las girl bands más famosas de nuestro país, las Sweet California, pero desde 2022 que se disolvió el grupo, esta sevillana de 33 años despliega su talento en solitario. Alejándose por completo del estilo del grupo, Sonia lanzó el año pasado 'De cero a cien' un sencillo compuesto por la propia Sonia, Bely Basarte y Alberto Torres en el que apuesta por un sonido pop-rock fresco en el que la producción ha corrido a cargo de Johan Velert y Liam Garner. Una canción que es un mensaje de autoestima y aceptación.

'Júpiter' o 'Ave Fénix' son otros de sus recientes éxitos.

Timo

Es la sensación del pop colombiano, la banda Timo llega a León para dar a conocer al público todo su talento. Nominados en la última edición de los Latin Grammy, Timo presentarán en el escenario de Cadena Dial su último éxito 'Karma' un himno pop rock nacido en México e inspirado en un giro inesperado del destino en el amor.

Con este sencillo, TIMØ reafirma su capacidad de reinventarse sin perder la esencia que conquistó a sus fans: letras emocionales, melodías contagiosas y un profundo amor por sus raíces musicales.

Candela Gómez

Esta alicantina de 19 años es una joven promesa de la música y los tres sencillos que ha lanzado este año así lo atestiguan. Con 'Soy tu problema', 'Ridícula' y 'La primera vez', Candela se afianza en el panorama musical español con sus guitarras siempre cerca y su llamado 'pop roto'. Ya sea eléctrica o acústica, la cantante no se despega de este instrumento que tanto define su estilo musical.

Defensora de los cantautores y fiel seguidora de Manuel Carrasco o Billie Eilish u Olivia Rodrigo, Candela es una de las revelaciones más frescas que se subirán al escenario leonés. Además, puede que su cara te suene porque pasó por Got Talent donde interpretó 'No es que no te quiera' dejando tanto al público como a los jueces impresionados por su manera de cantar.

Y ahora que ya sabes un poco más sobre estos siete artistas, sólo queda ir a la explanada de los Pendones Leoneses y disfrutar del Día de la Música.