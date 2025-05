Enol, el artista asturiano que vuelve a casa andando: «Nunca había parado así en León»

Lucía Gutiérrez León Martes, 20 de mayo 2025, 08:44 | Actualizado 09:23h. Comenta Compartir

Enol ha pasado los últimos cuatro años en Madrid luchando por su sueño: vivir de la música. Lo ha hecho a cientos de kilómetros de su tierra, Asturias, pero siempre con su hogar muy presente. Ahora, el joven cantante asturiano ha decidido volver a casa de una forma muy especial: andando.

Una travesía de más de 460 kilómetros que comenzó el pasado 10 de mayo en el kilómetro cero de la capital y que le ha llevado, paso a paso, a atravesar pueblos, caminos, sol, lluvia… y emociones.

Esta semana, su viaje le ha traído hasta León, una provincia que, aunque conocía, admite que nunca había vivido tan de cerca. «He pasado muchas veces por aquí en coche, pero nunca había parado así en León, ni hablado con tanta gente», asegura.

Un viaje con nombre propio

La idea de hacer este camino, cuenta Enol, surgió hace meses, como una forma de rendir homenaje no solo a su tierra, sino también a todas esas personas que, como él, viven lejos de casa por trabajo. «Quería hacer algo simbólico, algo que conectara. Y está funcionando. Hay gente que me escribe diciendo que lleva 30 años fuera de Asturias y se siente muy identificada con esto», explica.

«Me sorprende la cantidad de gente que conecta con esto» Enol, artista asturiano

La iniciativa, lejos de una estrategia de promoción, ha sido una necesidad personal. «Yo no me dedico a caminar, me dedico a la música, pero esto me apetecía hacerlo. Algo que tuviese alma», confiesa. Desde que comenzó, ha documentado cada etapa en redes sociales a través de vlogs diarios, y la respuesta ha sido abrumadora. «Lo que más me está sorprendiendo es la cantidad de gente que conecta con esto», dice.

Ampollas de kilómetros y amistad

No ha sido fácil. Ni física ni mentalmente. En los primeros días, Enol sufrió ampollas que le hicieron temer por el resto del camino. «El segundo día fue duro. Pensé: 'Si ya estamos así, no llegamos'. Pero con calma y medicación lo hemos ido llevando», explica.

«Esto lo recordaré siempre. Es algo que me llevo para toda la vida» Enol, artista asturiano

Además, no ha estado solo. Le acompaña su amigo Dani, con quien comparte cada etapa. «Nos conocemos de toda la vida, y eso ayuda mucho. A veces uno flaquea y el otro tira. Creo que esto nos va a unir para siempre», reconoce. «Esto lo recordaré siempre. Es algo que me llevo para toda la vida», asegura.

León, como nunca lo había vivido

Aunque había estado en la provincia, nunca con tanta calma. «Lo bonito de hacerlo andando es que te obliga a parar, a mirar, a hablar», cuenta. En pueblos como Puente Villarente, donde se alojaron en el albergue de San Pelayo, han encontrado descanso y también hospitalidad.

El camino no ha sido como hacer el Camino de Santiago: menos albergues, más improvisación. Pero eso no ha sido un freno. «Venimos preparados para todo: calor, tormentas, dormir al raso si hace falta. Y al final, todo está saliendo mejor de lo esperado».

Más que un reto físico: una vuelta emocional

Enol siente que este viaje está dejando huella en él y en los demás. «Mi familia y, sobre todo mi abuela, están viviendo esto conmigo».

Ampliar Enol y su amigo Dani.

También ha sido un reencuentro con su comunidad. Con más de medio millón de oyentes mensuales en plataformas y decenas de miles de seguidores en redes, ha sentido el cariño de su público en cada paso.

«Hay gente que me sigue el camino desde casa, que me escribe, que se emociona conmigo. Eso me da fuerzas», explica el asturiano. «Asturias siempre está conmigo, pero este camino me la está acercando más que nunca», concluye.