Carlos Vidal, el joven leonés que se embarca en la 'Ruta Inti' para conocer Perú y el Amazonas: «Son vivencias para toda la vida»

Carlos Vidal, con una profunda vinculación con Astorga, está muy emocionado. Este será su tercer año participando en el programa 'Ruta Inti'. El primero, México. El segundo Marruecos-Canarias. Y, en medio, Palermo. Le cambió la vida, ya que gracias a una compañera enfermera descubrió el proyecto 'Cuerpo Europeo de Solidaridad' (una iniciativa que parte de la Unión Europea y que lleva a ciudadanos con edades comprendidas entre 18 y 30 años a trabajar como voluntarios o colaborar en proyectos que beneficien a las comunidades y habitantes de todo el continente). ¿Cómo acabó este joven leonés, amante de la física y apasionado de los números, en Italia? «Estaba con una compañera de la Ruta Inti en el Teide, cuando me comentó la propuesta europea», resalta. Y añade: «llevo cuatro meses en Palermo y estoy muy contento».

«Ya había estado en el norte de Italia, en Roma y Florencia, pero me apetecía hacer un voluntariado y me arriesgué», explica ilusionado. «Tras un mes en un pequeño pueblo de Bari, Altamura, he pasado los últimos cuatro en Palermo». El joven leonés reconoce que fue la conversación con la compañera, tras un año difícil en los estudios y de mucha indecisión, de dudas y preguntas, cuando se lanzó a este voluntariado en el país transalpino. «Escuchar las opiniones de los demás te puede cambiar», reflexiona Carlos.

De León a los Andes y el Amazonas

El joven aventurero no es ajeno al proyecto 'Ruta Inti', expedición cultural. Gracias a la hermana de un amigo lo conoció, dado que ella participó en los conocidos programas de 'Ruta Quetzal' (programa impulsado por el rey Juan Carlos I con el objetivo de «crear un programa cultural que consolidara los cimientos de la comunidad de países iberoamericanos a través de la juventud», según se indican en su página web). La pasión, el entusiasmo y la viveza con la que la joven contaba su experiencia atrapó a Carlos, que no dudó ni un segundo cuando se dio la oportunidad en el año 2023. «Estaba visitando a un amigo en Salamanca, y recibí un 'correo' que me notificaba que había sido admitido para participar en la 'Ruta Inti' por primera vez», explica. »No me lo podía creer, tuve que leer varias veces el 'correo' y ver que era real. ¡Me hacía muchísima ilusión ir a México!».

Ampliar Carlos junto a varios compañeros de la 'Ruta Inti' Leonoticias/Cedidas Carlos Vidal

Vidal Pérez, graduado en Física, se embarcó en una aventura de la que siempre había oído hablar, pero que ahora iba a vivir en persona. Tras 28 días en el país de los aztecas, el ponferradino regresó entusiasmado con las vivencias y el aprendizaje adquirido en 'Ruta Inti'. Este año participará por tercera y última ocasión. «Perú me hace muchísima ilusión. La idea de ir a la jungla, conocer otras culturas, junto a la historia inca, conocer las comunidades indígenas…», confiesa emocionado el joven berciano.

La invitada este año a realizar el itinerario con los jóvenes será la alpinista navarra Edurne Pasaban, que tomará el relevo de la astronauta y científica leonesa Sara García Alonso. «Me hace mucha ilusión conocerla», asegura el ponferradino, quien añade que «le gustaría mantener una conversación con ella» y «que le cuente cosas acerca de sus aventuras y experiencias».

«Un recuerdo para toda la vida»

Dice que ha peregrinado y mucho, entre 30 y 40 países, gracias a «su madre, a la que le gusta viajar, y a su familia». Hace una confesión: «Creo que tengo que agradecer a mi familia la posibilidad y la oportunidad que me ha dado para viajar y conocer numerosos países». Prosigue con el relato: «cuando eres joven quieres más independencia, en todos los sentidos, y fue ahí cuando empecé a buscar e investigar». Mochilero por Asia o ruta en bici por Australia, son numerosos los ejemplos que expone a la hora de mostrar sus ganas de conocer mundo y su gran curiosidad. Eso sí, el berciano reconoce que «siempre regresa a León», porque es «donde recupero la energía y puedo estar con los míos».

Ampliar Carlos vivió una gran aventura en México llena de viviencias y experiencias gracias al programa 'Ruta Inti' Leonoticias/Cedidas Carlos Vidal

¿Próxima aventura? La vida más reposada (nunca inactiva) y el ingreso en el mercado laboral. Tras graduarse en Física por la Universidad Complutense de Madrid y realizar un Máster en Ciencia de Datos, Carlos Vidal comenzará su aventura profesional. «Seguiré viajando. La experiencia de la 'Ruta Inti' dura un mes, pero las vivencias son para toda la vida», revela el berciano.

El pasado año: la graduación del Máster. Este, la 'Ruta Inti'. Son experiencias, ambas, que marcan en diferentes ámbitos y que, como una cálida conversación, pueden cambiar el rumbo y el destino de la ruta (vital o cultural, solidaria o descubridora).