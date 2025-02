Un campeón que también es DJ: «De León me gusta la ciudad, el ambiente y la cecina» El actor José de Luna, uno de los protagonistas de la premiada película 'Campeones', y el humorista Edu Luky actúan esta semana en diferentes lugares de la provincia con una pinchada especial el viernes en cinco locales de León

Ana G. Barriada León Viernes, 14 de febrero 2025, 13:15

De los escenarios a la cabina de DJ y tiro por que me toca. Un campeón de campeones está de visita en León y durante una semana demostrará en la capital que las barreras no existen. José de Luna, el entrañable Josete de la película ganadora de los Goya en 2019, 'Campeones', presenta junto al humorista y monologista Edu Luky su espectáculo 'Doscapacitados' en la provincia.

Las primeras presentaciones de la obra se han realizado en varios colegios de la capital, donde los alumnos del Leonés, Agustinos y el viernes del Virgen Blanca han podido disfrutar de una obra cargada de mensaje. En clave de humor pero sin perder de vista el contenido, la obra quiere trasmitir valores de «superación, motivación y en favor de la inclusión, la diversidad y la visibilidad». Porque Josete y Edu quieren con su obra recordar «que todos tenemos discapacidades porque nadie es perfecto» y compartir con el público «la importancia de aceptarse a uno mismo, de tomarse la vida sin complejos, con ilusión y sin miedo al fracaso».

El viernes por la tarde actúan en el Teatro Municipal de La Bañeza, y el domingo lo harán en Zamora, en el Teatro Ramos Carrión. Un espectáculo que «tiene ciertas similitudes con la película de 'Campeones'» porque «es un sube y baja de emociones». «Te ríes, te emocionas, hay gente que suelta alguna lagrimita...», explica Edu Luky, que reconoce que están «algo desbordados» porque «está gustando mucho».

Josete es uno de los actores de 'Campeones' que más fama ha cogido en los últimos años, junto con el leonés Jesús Vidal. Ha participado en la película de Santiago Segura 'La Navidad en tus manos' de la que ya está grabando la segunda parte, y en verano se le podrá ver también en la gran pantalla con la vuelta de 'Torrente'.

Pinchará como DJ en cinco locales de León «hasta el amanecer»

Pero no todo es actuar. Josete es un amante de la música, y lo demostrará el viernes haciendo de DJ en cinco locales de la capital. «Cuando vamos a actuar y vamos a alguna discoteca o local donde hay cabina allá va siempre a pinchar música. A la gente le alucina ver a uno de 'Campeones' pinchando», comentan entre risas Edu, mientras Josete explica que podrán verle este viernes 14 de febrero -día de San Valentín, por lo que promete poner alguna balada para las parejas- en cinco locales del grupo OH León de Javier, Arturo, Eva María y Manuel Garmón, Álvaro González y Alejandro Vidal: el Molly Malone, The Harley, British, Tribu y Studio 54. «Vamos a estar hasta las 7 de la mañana, ¡hasta el amanecer!», promete el actor.

Edu Luky y José de Luna

Y lo harán en una ciudad, León, que conocen bien y a la que están encantados de volver siempre que pueden. «León es maravilloso, yo lo conozco de hace muchos años porque llevo 29 en el mundo de la comedia y, junto con Valencia, es la ciudad a la que más venimos», cuenta Edu, que recuerda a su buen amigo el cómico leonés Óscar Alonso 'Moskis'. Josete por su parte, ya preparado para darlo todo el 14 de febrero, reconoce que lo que más le gusta de León es «la ciudad, el buen ambiente que hay, la cecina... y los locales de copas».