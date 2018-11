La seda inspira a Lafuente

El inolvidable año de Lafuente

La diseñadora leonesa María Lafuente se ha mostrado «feliz» este martes tras anunciar su presencia en 'Fiesta de la Seda: Thai Silk Road to the World'. Lafuente ha asegurado que se trata de «una oportunidad única para conocer una cultura y unos medios de trabajo con la seda que con toda seguridad me servirán de inspiración». A esa cita Lafuente acude con cuatro modelos realizados para la ocasión trasladando a Tailandia el diseño que da cuerpo a sus creaciones. La diseñadora también ha advertido que este año 2018 va camino de ser un año inolvidable por esa doble presencia vivida primero en la ONU y ahora en Thailandia.