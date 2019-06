'7-5B': la mesa que pinchó la 'burbuja'

Es el disputado voto de la mesa '7-5B', la misma mesa en la que jamás nadie habría reparado dentro de una rutina electoral que en su conjunto movilizaba a otras 800 más.

En el colegio de Pastorinas, un centro electoral con tres unidades electorales en su interior, todo fue normalidad antes, durante y a la conclusión de la jornada electoral.

Normalidad y anonimato hasta que el pasado miércoles, dentro del proceso de revisión abierto en 12 mesas en las que el PSOE apreció discrepancias entre el registro de las actas y los números asignados en el servicio informático, la lupa se puso sobre sus registros: allí el acta, el papel, contenía 130 votos para VOX y 28 para el PSOE y la versión electrónica justo al contrario.

El asunto nunca resultó menor porque los 102 votos favorables a VOX en el conteo frenaban en seco las aspiraciones del PSOE de obtener respaldo suficiente para alcanzar la alcaldía. Con 10 concejales frente a los 9 del PP, los 4 de Cs y la edil de VOX no tenían la suficiente fuerza.

El pronóstico

«La clave de estas elecciones es que PP, Cs y VOX no alcancen la mayoría de 14 concejales», había advertido José Antonio Diez en la antesala de la cita electoral. En una quiniela previa Diez había estimado que las tres formaciones, de la mano, podrían rondar los 12 concejales.

Con ese escenario fue la lógica quien tomó especial protagonismo. ¿Cómo podía VOX suma en una mesa más voto que el PSOE? ¿Cómo podía tener tanto voto en un colegio donde otras dos mesas -todas ellas con secuencia de abecedario y no aleatoria- era el PSOE quien se imponía? «Era algo no solo ilógico sino totalmente imposible. Siguiendo la rutina del mismo centro electoral donde en el resto de mesas los números de las papeletas eran en la misma proporción pero a favor del PSOE. No tenía sentido y todo apuntaba a un error», se aseguró desde el PSOE.

Esa 'rutina de voto', la posterior versión de los interventores del PSOE, un acta manual de un interventor de Podemos, y las propias notas de una de las vocales socialistas avalan la tesis de que un error humano propició que el voto socialista se cruzara con VOX.

Deshacer el entuerto precisaba de la aportación de todas pruebas apuntando en una única dirección y, finalmente, ese objetivo se cumplió. La declaración jurada de presidenta y vocales ha sido el apoyo más firme para sustentar el acuerdo final de la Junta Electoral: el conteo de la mesa debe reconsiderarse aplicando al PSOE los votos adjudicados a VOX y al contrario.

El terremoto

Siendo así la mayoría de centro-derecho a la que apela el PP desaparecía, VOX se quedaba en el 4,99% de representación y perdería su edil y la UPL alcanzaba el tercer concejal. Un terremoto.

La mesa que más miradas ha atraído de las 801 existentes, la '7-5B', pinchaba de este modo la 'burbuja' del centro derecha y desactivaba a Ciudadanos como elemento clave en la formación del gobierno municipal.

La batalla, sin embargo, aún no ha finalizado. Este sábado se formaliza el recurso ante la Junta Electoral Central y, de mantenerse el criterio, con posterioridad ante el 'contencioso-administrativo'.

Los representantes jurídicos de PSOE y UPL coinciden en señalar que nada de eso paraliza el procedimiento abierto y que lleva al día 15 de junio como fecha para el pleno de investidura. Solo el recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) solicitando medidas cautelares podría frenar la investidura y trasladarla hasta mediados del mes de julio.