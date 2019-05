Gobiernos sin oposición: 12 candidaturas de León hacen pleno total de concejales

En un contexto político en el que la irrupción de nuevas siglas y la confrontación ideológica obligan a primar el entendimiento y el diálogo, son muchos los rincones en los que se impone en el monopartidismo. Y no por falta de oposición en las urnas.

Porque la realidad es que el consenso imposible es un posible. Al menos, en una docena de municipios de la provincia de León, donde desde el pasado 26 de mayo una única sigla ha conseguido el pleno total de concejales.

Ayuntamientos teñidos de un único color político, candidaturas que han arrasado sin lugar a dudas. Es el caso de Barjas, Murias de Paredes, Hospital de Órbigo, Castrillo de la Cabrera, Castrillo de la Valduerna y Vegacercera, donde el PSOE ha teñido de rojo sus respectivos ayuntamientos.

Por su parte, el PP ha conseguido borrar cualquier oposición en los ayuntamientos de Almanza, San Pedro Bercianos, Bercianos del Real Camino y Gusendos de los Oteros. Un listado que lo completan las agrupaciones independientes de Pobladura de Pelayo García y Villabraz.

Tres 'plenos' consecutivos

Octavio González junto a Luis Tudanca. / Campillo

Un 'pleno' que se repite en ayuntamientos como los de Castrillo de Cabrera, Bercianos del Real Camino y Gusendo de los Oteros. En este bloque cabe destacar el caso de Vegacervera, donde por tercera vez consecutiva el PSOE arrasa y consigue ocupar todos los sillones de los concejales.

Y todo, a pesar de que el rostro de su alcalde ha cambiado. Octavio González se vio obligado a asumir la Alcaldía en febrero de 2016 tras el repentino fallecimiento de Luis Rodríguez Aller. Algo que no le ha impedido mantener la confianza de sus vecinos.

Es más, rozó el 95% de los votos. «Es una situación inédita», asegura Olegario a leonoticias, que confiesa que asume este reto con mucha satisfacción, orgullo pero sobre todo con mucha responsabilidad. «La gente del municipio ha valorado la gestión realizada en estos más de tres años. Esa confianza sólo podrá ser recompensada trabajando por mis vecinos y por Vegacervera. Vamos a devolverles todos su apoyo».

Así, su objetivo de aquí a cuatro años es el de impulsar los potenciales turísticos de la zona, con las cuevas y las hoces de Valporquero como principal recurso, así como la industria alimentaria, con la marca de garantía de la cecina de chivo y productos como el salchichón y el queso de coladillo. «Quiero y voy a trabajar para que Vegacervera tenga vida».

«Aunque no estén, informaré a la oposición»

Javier Vélez, en un acto del PP. / Peio

Una situación que, si bien, es inédita en municipios como Almanza. Allí, Javier Santiago Vélez, revalida por segunda vez su victoria como alcalde pero, en esta ocasión, sin la oposición de los concejales que mantenían PSOE y la UPL tras conseguir los siete ediles del Ayuntamiento.

De esta forma, el también senador popular gobernará en solitario confirmando una tendencia que se consolida después que en el año 2011 el PP accediese a la Alcaldía con cuatro concejales.

Un 'pleno' que, si bien, no impedirán a Vélez informar a los candidatos de PSOE y UPL. Es más, no sólo el sábado se puso en contacto con ellos para desearles suerte sino que el domingo, tras conocer los resultados, se puso en contacto con ellos.

«Les dije que iba a contar con ellos porque mi intención es que, aunque no estén en los plenos, tener informados», asegura Vélez a leonoticias, que reconoce que ahora los plenos serán más tranquilos. «Ganas en salud».

Por ello, se muestra agradecido del voto único a «una forma de hacer las cosas» tras cuatros como alcalde y no a 15 días de campaña. «La campaña electoral empieza hoy. Creo que los alcaldes que quieren ganar las elecciones en 15 días no las ganan».

Ahora, se marca como objetivo mantener y mejorar los servicios municipales así como culminar la reconcentración parcelaria e impulsar el polígono industrial que ya tiene autorización, «terminarlo y llenarlo de empresas».

«Venimos a trabajar, y eso haremos»

El alcalde Hospital de Órbigo presentando las Justas Medievales. / Campillo

Situación similar es la que vive hoy Enrique Busto, el candidato del PSOE a Hospital de Órbigo, que mantendrá la Alcaldía aunque en esta ocasión sin la oposición del único concejal del PP que se mantenía en el Consistorio.

Un reto que afronta con mucha ilusión pero, también, con mucha responsabilidad. «El 90% del voto es lo que te obliga», señala Busto, que, si bien, advierte que seguirá trabajando como lo ha venido haciendo desde el año 2003 cuando accedió al equipo de gobierno como teniente alcalde hasta el 2011.

El caso más inédito Aunque si hay un caso curioso entre esa docena de municipios, ese es el caso de Castrillo de la Valduerna. Allí, desde 24 años gobernaba el Partido Popular con Elvira Araceli Flórez como alcaldesa y apenas oposición, con un único concejal del PSOE en la oposición. Si bien, Jesús López Iglesias y su equipo han sido los encargados no sólo de acabar con la hegemonía del PP sino de darle un vuelco al mapa político del municipio y de 180 grados. Tras el 26 de mayo, el PSOE gobernará y lo hará en solitario, tras desbancar al PP, que ni tan si quiera ha logrado sacar un solo representante. «Estamos muy ilusionados. Veíamos que se avecinaba un cambio aunque no tanto», confiesa López Iglesias, que era la primera vez que optaba a la Alcaldía del municipio. «Veíamos que era el momento de darle un cambio, un impulso y así ha sido». La clave de su triunfo puede encontrarse en la faceta reivindicativa de López Iglesias, que durante su etapa al frente de la Junta Vecinal, abanderando la lucha frente a la CHD para garantizar el agua en sus arroyos. Una reivindicación que tuvo sus frutos y que el pasado domingo se dejó sentir en las urnas. Ahora su objetivo, junto a las cuatro concejalas que le acompañarán, será blindar el agua en sus fallas y conseguir cobertura de internet para el municipio. Una vez logrado, su compromiso es dotar al municipio de wifi gratis. «Queremos garantizar un derecho histórico de nuestro municipio y estar conectados a la red como cualquier ciudadano», apunta López Iglesias, que asegura que encara esta nueva etapa con mucha ilusión y muchas ganas de trabajar. «Creo que se necesitaba este impulso».

Y, al igual que su homólogo en Almanza, advierte que hoy ha empezado la campaña. «Aquí no te puedes creer nada. Vamos a trabajar y no nos vamos a relajar. Somos siete concejales de Hospital y que vivimos en el municipio. Hemos venido a trabajar y eso haremos. Nunca me perdonaría que no fuera así».

Es su objetivo de cara a los próximos cuatro años, en los que no se marca un programa concreto. «Nunca prometemos nada porque no sabemos qué podemos hacer. Como mínimo, mantener lo que funciona. Somos un pueblo mediano que tenemos de todo y nos falta de todos», señala Busto, que si bien asegura que seguirán a la cabeza en la atención social, con la apertura del Centro de Día en el año 2020.

Son sólo cuatro de los doce alcaldes que, partir de las próximas semanas, encararán un mandato de cuatro años sin oposición, con la única voz de sus compañeros en los plenos pero con la responsabilidad de devolver la confianza otorgada por sus vecinos.