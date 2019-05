En Cea, las chicas son guerreras

María Encina Urdampilleta, Anastasia María Felipe, Ana Isabel Castellanos, María Paula Martínez, María José García, Elena Tejerina y Sara María Manchón. Siete nombres propios, siete nombres de mujer, que conforman una única lista electora, la del Partido Socialista para el municipio de Cea, la única de toda la provincia de León conformada únicamente por mujeres.

«Con los pueblos cada vez más vacíos, prácticamente no hay gente que quiera ir en las listas de candidaturas para los Ayuntamientos. Por eso, nos propusieron conformar una lista a la que me apunté desde el principio porque yo siempre he sido muy participativa y del PSOE y decidimos buscar chicas, porque los chicos no quieren porque son unos cobardes».

Con estas palabras, la número tres de la lista, Ana Isabel Castellanos, explica el principio de una aventura que ha dado lugar a «una lista con muchos proyectos y ganas de hacer cosas» en un momento en el que «en los pueblos se puede hacer poco porque las ayudas están muy abandonas», una cuestión que les ha dado más fuerzas estas siete mujeres para «luchar para que, por lo menos, la gente que hay en Cea tenga servicios mínimos como sanidad o transporte».

«Tuvimos dudas pero lo pensamos y nos dijimos 'por qué no solo de mujeres' al final no necesitas hombres», explica esta trabajadora de limpieza de 54 años y actualmente residente en León, que integra una lista conformada por mujeres «de zona rural, con trabajos que no dependen de la ciudad» que sufren día a día «que cada vez haya menos medios» y que si son elegidas el próximo domingo, lucharán «por la gente de zona rural que no quiere cambiar el lugar donde viven, que están integrados, contentos y felices, que no quieren marchar, sino pelear por lo que hay en el pueblo».

Anabel Castellanos, número tres al Ayuntamiento de Cea (León) por el PSOE, pertenece a la única lista de la provincia compuesta únicamente por mujeres. / Campillo

Para ello, para este municipio de aproximadamente 200 personas, cuentan con un programa que pretende «cubrir las necesidades que vaya pidiendo la ciudadanía del pueblo, que tengan un transporte para poder desplazarse a Sahagún, que no tengan que estar pendientes de no tener coche o de quién le lleva», así como algo «indispensable» como es «tener un médico que por lo menos cubra lo más básico», porque como apunta Castellanos, en Cela «no se puede hablar de empleo, hay una media de edad alta», pero sí apostar por «la juventud o ganadería como motores».

Una situación por la que Ana Isabel considera que «hay que luchar de igual manera en todos sitios», a pesar de que en su propio pueblo «todos están sorprendidos, sobre todo porque algunas de las integrantes de la lista no son de Cea» pero «lo importante es luchar unidos».

Sin embargo, sonríe satisfecha al considerar que el hecho de que se trate de una lista únicamente conformada por mujeres es «positivo», aunque la mayoría de los vecinos sean personas mayores a las que «todavía les cuesta un poco asimilarlo», lo que no hace que dejen de estar «muy ilusionados, muy bien y muy contentos».

Campazas

Esta lista creada únicamente por mujeres cuenta con él honor de ser la única de toda la provincia de León, donde la localidad de Campazas ofrece una realidad muy diferente, al contar con tres listas municipales, Partido Popular, Partido Socialista y Unión del Pueblo Leonés, conformada únicamente por hombres.

Marco Antonio Alonso, Diego Fernández y Adrián Alonso conforman la candidatura de UPL. Leoncio Jañez, Diego Huerga y Juan Cadenas la del PSOE. Manuel Ramos, Teodosio Fernández, Juan Manuel Burón y Jesús Miguel Fernández.

Diez hombres pugnarán por la Alcaldía en un municipio en el que cinco concejales conformarán el equipo de Gobierno, donde ninguna mujer estará presente.