El día que María abrazó a Lindsey Vonn

Ante un pabellón repleto y frente a Lindsey Vonn, una de las esquiadoras más premiadas de la historia, unas palabras han sonado con fuerza: «Eres un ejemplo para mí porque me falta una pierna y me encanta esquiar y me gustas mucho». Con profunda ilusión, la esquiadora leonesa María Martín-Granizo, ha mostrado de esta manera su admiración a Lindsey Vonn, premio Princesa de Asturias de los Deportes 2019. Un gesto que la esquiadora ganadora de un oro olímpico y dos veces campeona mundial ha querido devolver a María pidiendo a la organización al final del acto que la niña leonesa se acercara para fotografiarse con ella.

Un momento «muy emocionante» para María Martín – Granizo, que con tan sólo 13 años se ha enfrentado con fuerza al reto de tener que practicar su pasión con tan sólo una pierna operativa debido a una agenesia femoral en la pierna derecha. Esto no ha sido impedimento para que María haya llegado a ser también una campeona en su disciplina, siendo un ejemplo que este jueves Lindsey Vonn ha sabido reconocer.

Galería. María y Vonn charlan al finalizar el acto. / Jorge Peteiro

Para María, Vonn siempre ha sido un referente como deportista, pero también como mujer por la lucha que hace de sus derechos. La propia Vonn a su llegada al hotel donde se alojan los premiados ha dejado claro el mensaje, transmitiendo que su objetivo es «ayudar a las mujeres, que están infrarrepresentadas»

Gracias a la invitación realizada por el club asturiano SCEM (Ski Club Los Mirios de Valgrande Pajares), María ha podido acudir junto a su hermana Cecilia a Avilés al encuentro organizado de los colegios asturianos que participan en 'Toma la palabra. Valores de élite' con Lindsey Vonn con motivo de la entrega de los Premios Princesa de Asturias que se celebra estos días en la región vecina. Un momento que María nunca olvidará, porque no todos los días te encuentras cara a cara con tu referente.