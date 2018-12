Calleja anuncia el Dakar como 'youtuber'

Amigos, tengo un notición que me ilusiona y os va a divertir!! He creado mi propio canal de YouTube, donde veréis contenido exclusivo y único de mi vida! Comienzo con mi día a día el Dakar, creo que esto no lo ha hecho nadie hasta ahora!! Suscribíos aquí!! https://t.co/2CtkkRaKg0pic.twitter.com/oigx7iw2KD