leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Desciende a nivel 1 el incendio de Paradiña y preocupan los de Anllares del Sil, Barniedo de la Reina y Gestoso

LaLiga EA Sports Jornada 1 M19/08 · Árbitro: Adrián Cordero Vega

Escudo Real Madrid Club de Fútbol

Real Madrid

21:00h.

Osasuna

Escudo Club Atlético Osasuna
[ALTERNATIVE TEXT]

RMA

[ALTERNATIVE TEXT]

OSA

Jornada 1

Directo | Real Madrid - Osasuna

Minuto a minuto

Colpisa

Madrid

Martes, 19 de agosto 2025, 20:38

Icono

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

Xabi Alonso

4-3-3

Alineación

Thibaut Courtois

portero

Trent Alexander-Arnold

defensa

Éder Gabriel Militão Pinheiro

defensa

Dean Huijsen

defensa

Álvaro Carreras

defensa

Federico Valverde

centrocampista

Aurélien Tchouaméni

centrocampista

Arda Güler

centrocampista

Brahim Díaz

Delantero

Kylian Mbappé

Delantero

Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior

Delantero

Alessio Lisci

3-4-3

Alineación

Sergio Herrera

portero

Enzo Boyomo

defensa

Alejandro Catena

defensa

Juan Cruz Álvaro Armada

defensa

Valentin Rosier

centrocampista

Jon Moncayola

centrocampista

Lucas Torró

centrocampista

Abel Bretones

centrocampista

Rubén García

Delantero

Ante Budimir

Delantero

Aimar Oroz

Delantero

Estadísticas

0%

OSA

RMA

0%

OSA

OSA

0 Goles 0
0 Remates a puerta 0
0 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 0
0 Faltas cometidas 0

Publicidad

Publicidad

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Directo | Real Madrid - Osasuna

Directo | Real Madrid - Osasuna