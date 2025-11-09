Directo | Rayo Vallecano - Real Madrid

Secciones
LaLiga EA Sports Jornada 12 D09/11 · Árbitro: Juan Martínez Munuera
Rayo
16:15h.
0
-
0
Real Madrid
Min. 24
RAY
RMA
Tarjeta amarilla Min 14'
Andrei Ratiu ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Colpisa
Domingo, 9 de noviembre 2025, 15:50
22'
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Augusto Batalla.
22'
Remate parado. Vinícius Júnior (Real Madrid) remate con la derecha desde el centro del área.
22'
Remate fallado por Jude Bellingham (Real Madrid) remate de cabeza desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Kylian Mbappé con un centro al área.
20'
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Andrei Ratiu (Rayo Vallecano) remate con la derecha muy escorado desde la derecha. Asistencia de Pathé Ciss.
17'
Fuera de juego, Real Madrid. Álvaro Carreras intentó un pase en profundidad pero Arda Güler estaba en posición de fuera de juego.
16'
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Augusto Batalla.
15'
Andrei Ratiu (Rayo Vallecano) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
15'
Falta de Andrei Ratiu (Rayo Vallecano).
15'
Vinícius Júnior (Real Madrid) ha recibido una falta en la banda izquierda.
14'
Corner,Rayo Vallecano. Corner cometido por Dean Huijsen.
13'
Falta de Arda Güler (Real Madrid).
13'
Isi Palazón (Rayo Vallecano) ha recibido una falta en campo contrario.
11'
Arda Güler (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
11'
Falta de Isi Palazón (Rayo Vallecano).
6'
Remate fallado por Andrei Ratiu (Rayo Vallecano) remate con la derecha desde fuera del área que se va alto y por la izquierda tras botar una falta.
6'
Remate rechazado de Unai López (Rayo Vallecano) remate con la derecha desde fuera del área.
5'
Falta de Dean Huijsen (Real Madrid).
5'
Isi Palazón (Rayo Vallecano) ha recibido una falta en campo contrario.
3'
Remate parado. Eduardo Camavinga (Real Madrid) remate con la izquierda desde fuera del área.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Iñigo Pérez
4-2-3-1
Augusto Batalla
portero
Andrei Ratiu
defensa
Florian Lejeune
defensa
Nobel Mendy
defensa
Pep Chavarría
defensa
Unai López
centrocampista
Pathé Ciss
centrocampista
Jorge de Frutos
centrocampista
Pedro Díaz
centrocampista
Álvaro García
centrocampista
Isi Palazón
Delantero
Xabi Alonso
4-2-3-1
Thibaut Courtois
portero
Federico Valverde
defensa
Raúl Asencio
defensa
Dean Huijsen
defensa
Álvaro Carreras
defensa
Arda Güler
centrocampista
Eduardo Camavinga
centrocampista
Brahim Díaz
centrocampista
Jude Bellingham
centrocampista
Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior
centrocampista
Kylian Mbappé
Delantero
50,2%
RAY
49,8%
RMA
|0
|Goles
|0
|1
|Remates a puerta
|2
|1
|Remates fuera
|1
|0
|Remates al palo
|0
|1
|Asistencias
|2
|2
|Faltas cometidas
|2
|
