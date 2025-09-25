leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

LaLiga EA Sports Jornada 6 J25/09 · Árbitro: Miguel Ángel Ortiz Arias

Escudo Real Oviedo

Real Oviedo

21:30h.

0

-

0

FC Barcelona

Escudo Fútbol Club Barcelona

Min. 20

[ALTERNATIVE TEXT]

OVI

[ALTERNATIVE TEXT]

BAR

Jornada 6

Directo | Oviedo - Barcelona

Minuto a minuto

Colpisa

Jueves, 25 de septiembre 2025, 21:08

Icono18'

Fuera de juego, Real Oviedo. Haissem Hassan intentó un pase en profundidad pero Lucas Ahijado estaba en posición de fuera de juego.

Icono16'

Fuera de juego, Real Oviedo. Alberto Reina intentó un pase en profundidad pero Ilyas Chaira estaba en posición de fuera de juego.

Icono14'

Remate rechazado de Marc Casadó (Barcelona) remate con la derecha desde fuera del área.

Icono13'

Raphinha (Barcelona) ha recibido una falta en la banda derecha.

Icono13'

Falta de Ilyas Chaira (Real Oviedo).

Icono10'

Remate parado. Marcus Rashford (Barcelona) remate con la derecha desde el centro del área.

Icono8'

Corner,Barcelona. Corner cometido por Leander Dendoncker.

Icono8'

Remate rechazado de Marcus Rashford (Barcelona) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Ferran Torres.

Icono7'

Remate rechazado de Leander Dendoncker (Real Oviedo) remate de cabeza desde muy cerca. Asistencia de Santi Cazorla con un centro al área.

Icono7'

Corner,Real Oviedo. Corner cometido por Eric García.

Icono6'

Remate fallado por David Carmo (Real Oviedo) remate de cabeza desde el centro del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Santi Cazorla con un centro al área tras un saque de esquina.

Icono6'

Corner,Real Oviedo. Corner cometido por Eric García.

Icono5'

Corner,Real Oviedo. Corner cometido por Ferran Torres.

Icono4'

Corner,Real Oviedo. Corner cometido por Ronald Araujo.

Icono3'

Remate fallado por Dani Olmo (Barcelona) remate con la derecha desde fuera del área.

Icono2'

Ferran Torres (Barcelona) ha recibido una falta en campo contrario.

Icono2'

Falta de Eric Bailly (Real Oviedo).

Icono2'

Falta de Alberto Reina (Real Oviedo).

Icono2'

Pedri (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono

Empieza primera parte.

Icono

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

Veljko Paunovic

4-2-3-1

Alineación

Aarón Escandell

portero

Javi López

defensa

Dani Calvo

defensa

David Mota Veiga Teixeira do Carmo

defensa

Rahim Alhassane

defensa

Leander Dendoncker

centrocampista

Kwasi Sibo

centrocampista

Haissem Hassan

delantero

Luka Ilic

centrocampista

Josip Brekalo

centrocampista

Salomón Rondón

delantero

Hansi Flick

4-2-3-1

Alineación

Joan García

portero

Jules Koundé

defensa

Eric García

defensa

Andreas Christensen

defensa

Gerard Martín

defensa

Pedro González López

centrocampista

Frenkie de Jong

centrocampista

Raphael Dias Belloli

delantero

Dani Olmo

centrocampista

Marcus Rashford

delantero

Robert Lewandowski

delantero

Estadísticas

32,6%

BAR

OVI

67,4%

BAR

BAR

Goles
Remates a puerta
Remates fuera
Remates al palo
Asistencias
Faltas cometidas

Publicidad

Publicidad

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Directo | Oviedo - Barcelona

Directo | Oviedo - Barcelona