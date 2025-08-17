Directo | Espanyol - Atlético

Secciones
LaLiga EA Sports Jornada 1 D17/08 · Árbitro: Mateo Busquets Ferrer
Espanyol
21:30h.
0
-
0
Atlético
Min. 2
ESP
ATM
Colpisa
Domingo, 17 de agosto 2025, 21:13
2'
Corner,Espanyol. Corner cometido por Marcos Llorente.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
José Manuel González Álvarez
4-2-3-1
Marko Dmitrovic
portero
Omar El Hilali
defensa
Fernando Calero
defensa
Leandro Cabrera
defensa
Carlos Romero
defensa
Edu Expósito
centrocampista
Pol Lozano
centrocampista
Jofre Carreras
centrocampista
Ramon Terrats
centrocampista
Javi Puado
centrocampista
Roberto Fernández
Delantero
Diego Simeone
4-2-3-1
Jan Oblak
portero
Marcos Llorente
defensa
Robin Le Normand
defensa
Dávid Hancko
defensa
Matteo Ruggeri
defensa
Conor Gallagher
centrocampista
Johnny Cardoso
centrocampista
Giuliano Simeone
centrocampista
Álex Baena
centrocampista
Thiago Almada
centrocampista
Julián Alvarez
Delantero
23,5%
ESP
76,5%
ATM
|0
|Goles
|0
|0
|Remates a puerta
|0
|0
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|0
|Asistencias
|0
|0
|Faltas cometidas
|0
|
