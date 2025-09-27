leonoticias - Noticias de León y provincia

LaLiga EA Sports Jornada 7 S27/09 · Árbitro: Javier Alberola Rojas

Escudo Club Atlético de Madrid

Atlético

16:15h.

1

-

0

Real Madrid

Escudo Real Madrid Club de Fútbol

  • Le Normand (13')

Min. 25

[ALTERNATIVE TEXT]

ATM

[ALTERNATIVE TEXT]

RMA

Gol! Min 13'

Gol de Le Normand

Tarjeta amarilla Min 21'

Sörloth ha sido amonestado con tarjeta amarilla .

Jornada 7

Directo | Atlético - Real Madrid

Minuto a minuto

Colpisa

Sábado, 27 de septiembre 2025, 15:51

Icono24'

Remate fallado por Clément Lenglet (Atlético de Madrid) remate de cabeza desde el centro del área tras un saque de esquina.

Icono23'

Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Aurélien Tchouaméni.

Icono23'

Remate rechazado de Nico González (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Julián Alvarez.

Icono22'

Alexander Sørloth (Atlético de Madrid) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.

Icono22'

Thibaut Courtois (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono22'

Falta de Alexander Sørloth (Atlético de Madrid).

Icono22'

Remate parado por bajo a la izquierda. Alexander Sørloth (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Pablo Barrios después de un pase en profundidad.

21'

Se reanuda el partido.

21'

El juego está detenido (Real Madrid).

Icono20'

Fuera de juego, Atlético de Madrid. Alexander Sørloth intentó un pase en profundidad pero Giuliano Simeone estaba en posición de fuera de juego.

Icono18'

Falta de Arda Güler (Real Madrid).

Icono18'

Nico González (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la banda derecha.

Icono17'

Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Jude Bellingham.

Icono16'

Kylian Mbappé (Real Madrid) ha recibido una falta en la banda izquierda.

Icono16'

Falta de Koke (Atlético de Madrid).

Icono14'

¡Gooooool! Atlético de Madrid 1, Real Madrid 0. Robin Le Normand (Atlético de Madrid) remate de cabeza desde muy cerca tras botar una falta.

Icono13'

Falta de Jude Bellingham (Real Madrid).

Icono13'

Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.

Icono11'

Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Thibaut Courtois.

Icono11'

Remate parado alto y por el centro de la portería. Alexander Sørloth (Atlético de Madrid) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Pablo Barrios con un centro al área.

Icono7'

Falta de Robin Le Normand (Atlético de Madrid).

Icono7'

Kylian Mbappé (Real Madrid) ha recibido una falta en la banda izquierda.

6'

Se reanuda el partido.

5'

El juego está detenido debido a una lesión Éder Militão (Real Madrid).

Icono2'

Remate fallado por Dávid Hancko (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área tras un saque de esquina.

Icono1'

Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Dani Carvajal.

Icono

Empieza primera parte.

Icono

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

Diego Simeone

4-4-2

Alineación

Jan Oblak

portero

Marcos Llorente

centrocampista

Robin Le Normand

defensa

Clément Lenglet

defensa

Dávid Hancko

defensa

Giuliano Simeone

delantero

Jorge Resurrección Merodio

centrocampista

Pablo Barrios

centrocampista

Nico González

delantero

Julián Alvarez

delantero

Giacomo Raspadori

delantero

Xabi Alonso

4-3-3

Alineación

Thibaut Courtois

portero

Dani Carvajal

defensa

Éder Gabriel Militão Pinheiro

defensa

Dean Huijsen

defensa

Álvaro Carreras

defensa

Federico Valverde

centrocampista

Aurélien Tchouaméni

centrocampista

Arda Güler

centrocampista

Franco Mastantuono

delantero

Kylian Mbappé

delantero

Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior

delantero

Estadísticas

42,7%

RMA

ATM

57,3%

RMA

RMA

Goles
Remates a puerta
Remates fuera
Remates al palo
Asistencias
Faltas cometidas

