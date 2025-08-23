Directo | Atlético - Elche

Secciones
Servicios
Destacamos
LaLiga EA Sports Jornada 2 S23/08 · Árbitro: César Soto Grado
Atlético
19:30h.
1
-
1
Elche
Sörloth (7')
Min. 33
Rafa Mir (14')
ATM
ELC
Gol! Min 7'
Gol de Sörloth
Gol! Min 14'
Gol de Rafa Mir
Tarjeta amarilla Min 28'
Aleix Febas ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Colpisa
Sábado, 23 de agosto 2025, 19:21
32'
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Aleix Febas.
32'
Se reanuda el partido.
30'
El juego está detenido (Elche).
29'
Aleix Febas (Elche) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
29'
Falta de Aleix Febas (Elche).
29'
Pablo Barrios (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
28'
Pedro Bigas (Elche) ha recibido una falta en la zona defensiva.
28'
Falta de Giuliano Simeone (Atlético de Madrid).
26'
Remate fallado por Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área.
24'
Falta de Rodrigo Mendoza (Elche).
24'
Johnny Cardoso (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
24'
Se reanuda el partido.
22'
El juego está detenido debido a una lesión Rafa Mir (Elche).
22'
John Donald (Elche) ha recibido una falta en la zona defensiva.
22'
Falta de Matteo Ruggeri (Atlético de Madrid).
20'
Corner,Elche. Corner cometido por Robin Le Normand.
20'
Corner,Elche. Corner cometido por Robin Le Normand.
20'
Falta de Marcos Llorente (Atlético de Madrid).
20'
Germán Valera (Elche) ha recibido una falta en la banda izquierda.
17'
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por David Affengruber.
17'
Falta de Rodrigo Mendoza (Elche).
17'
Johnny Cardoso (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
15'
¡Gooooool! Atlético de Madrid 1, Elche 1. Rafa Mir (Elche) remate con la derecha desde el centro del área tras un contraataque.
14'
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Matías Dituro.
14'
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Alexander Sørloth (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Thiago Almada.
13'
Remate rechazado de Álvaro Rodríguez (Elche) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Germán Valera.
11'
Remate fallado por Rafa Mir (Elche) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área.
8'
¡Gooooool! Atlético de Madrid 1, Elche 0. Alexander Sørloth (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área.
7'
Remate fallado por Rodrigo Mendoza (Elche) remate con la izquierda desde fuera del área.
4'
Falta de Robin Le Normand (Atlético de Madrid).
4'
Germán Valera (Elche) ha recibido una falta en la zona defensiva.
1'
Falta de Germán Valera (Elche).
1'
Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Diego Simeone
4-4-2
Jan Oblak
portero
Marcos Llorente
defensa
Robin Le Normand
defensa
Dávid Hancko
defensa
Matteo Ruggeri
defensa
Giuliano Simeone
centrocampista
Johnny Cardoso
centrocampista
Pablo Barrios
centrocampista
Thiago Almada
centrocampista
Alexander Sørloth
Delantero
Julián Alvarez
Delantero
Eder Sarabia
3-4-1-2
Matías Dituro
portero
John Donald
defensa
David Affengruber
defensa
Pedro Bigas
defensa
Álvaro Núñez
centrocampista
Marc Aguado
centrocampista
Aleix Febas
centrocampista
Germán Valera
centrocampista
Rodrigo Mendoza
Delantero
Álvaro Rodríguez
Delantero
Rafa Mir
Delantero
45,1%
ATM
54,9%
ELC
|1
|Goles
|1
|2
|Remates a puerta
|1
|1
|Remates fuera
|2
|0
|Remates al palo
|0
|3
|Asistencias
|4
|4
|Faltas cometidas
|4
|
Publicidad
Publicidad
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para registrados
¿Ya eres registrado?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.