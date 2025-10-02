Directo | Ludogorets - Betis

Secciones
Liga Europa Ronda eliminatoria. Jornada 2 J02/10 · Árbitro: Julian Weinberger
Ludogorets
18:45h.
0
-
0
Real Betis
Min. 8
LUD
BET
Colpisa
Jueves, 2 de octubre 2025, 18:37
8'
Cambio en Ludogorets, entra al campo Olivier Verdon sustituyendo a Edvin Kurtulus debido a una lesión.
8'
Se reanuda el partido.
5'
El juego está detenido debido a una lesión Edvin Kurtulus (Ludogorets).
5'
Falta de Junior Firpo (Real Betis).
5'
Edvin Kurtulus (Ludogorets) ha recibido una falta en la zona defensiva.
3'
Falta de Petar Stanic (Ludogorets).
3'
Chimy Ávila (Real Betis) ha recibido una falta en campo contrario.
2'
Fuera de juego, Real Betis. Valentín Gómez intentó un pase en profundidad pero Cédric Bakambu estaba en posición de fuera de juego.
2'
Falta de Pedro Naressi (Ludogorets).
2'
Rodrigo Riquelme (Real Betis) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Rui Tomás Faustino Pinto da Mota
4-3-3
Sergio Padt
portero
Francisco Javier Hidalgo Gómez
defensa
Edvin Kurtulus
defensa
Dinis da Costa Lima Almeida
defensa
Anton Nedyalkov
defensa
Pedro Henrique Naressi Machado
centrocampista
Filip Kaloc
centrocampista
Petar Stanic
centrocampista
Erick Marcus dos Santos Oliveira do Carmo
Delantero
Yves Bile
Delantero
Caio Vidal Rocha
Delantero
Manuel Pellegrini
4-3-3
Álvaro Vallés
portero
Aitor Ruibal
defensa
Natan Bernardo de Souza
defensa
Valentín Gómez
defensa
Junior Firpo
defensa
Sergi Altimira
centrocampista
Giovani Lo Celso
centrocampista
Marc Roca
centrocampista
Chimy Ávila
Delantero
Cédric Bakambu
Delantero
Rodrigo Riquelme
Delantero
32,1%
LUD
67,9%
BET
|0
|Goles
|0
|0
|Remates a puerta
|0
|0
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|0
|Asistencias
|0
|2
|Faltas cometidas
|1
|
