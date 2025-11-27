leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Liga Europa Ronda eliminatoria. Jornada 5 J27/11 · Árbitro: Nenad Minakovic

Escudo Real Betis Balompié

Real Betis

21:00h.

0

-

0

FC Utrecht

Escudo FC Utrecht

Min. 15

[ALTERNATIVE TEXT]

BET

[ALTERNATIVE TEXT]

UTR

Jornada 5

Directo | Betis - Utrecht

Minuto a minuto

Colpisa

Jueves, 27 de noviembre 2025, 20:42

13'

El juego está detenido debido a una lesión Sofyan Amrabat (Real Betis).

Icono10'

Remate parado bajo palos a rás de suelo. Souffian El Karouani (FC Utrecht) remate con la izquierda desde el centro del área.

Icono10'

Cambio en Real Betis, entra al campo Nelson Deossa sustituyendo a Isco debido a una lesión.

9'

Se reanuda el partido.

9'

El juego está detenido debido a una lesión Isco (Real Betis).

Icono8'

Yoann Cathline (FC Utrecht) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono8'

Falta de Ángel Ortiz (Real Betis).

7'

Se reanuda el partido.

6'

El juego está detenido debido a una lesión Isco (Real Betis).

4'

Se reanuda el partido.

2'

El juego está detenido (Real Betis).

Icono2'

Remate fallado por Sofyan Amrabat (Real Betis) remate con la derecha desde fuera del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería.

Icono

Empieza primera parte.

Icono

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

Manuel Pellegrini

4-2-3-1

Alineación

Álvaro Valles

portero

Ángel Ortiz

defensa

Diego Llorente

defensa

Natan Bernardo de Souza

defensa

Ricardo Rodríguez

defensa

Sergi Altimira

centrocampista

Sofyan Amrabat

centrocampista

Antony Matheus dos Santos

centrocampista

Nelson Deossa

Sustituto

Abde Ezzalzouli

centrocampista

Cucho Hernández

Delantero

Ron Jans

4-3-3

Alineación

Michael Brouwer

portero

Siebe Horemans

defensa

Mike van der Hoorn

defensa

Nick Viergever

defensa

Souffian El Karouani

defensa

Dani de Wit

centrocampista

Alonzo Engwanda

centrocampista

Can Bozdogan

centrocampista

Miguel Rodríguez

Delantero

Sébastien Haller

Delantero

Yoann Cathline

Delantero

Estadísticas

43,3%

UTR

BET

56,7%

UTR

UTR

0 Goles 0
0 Remates a puerta 1
1 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 0
1 Faltas cometidas 0

Publicidad

Publicidad

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Directo | Betis - Utrecht

Directo | Betis - Utrecht