Directo | Tottenham - Villarreal

Secciones
Servicios
Destacamos
Liga de Campeones Ronda eliminatoria. Jornada 1 M16/09 · Árbitro: Rade Obrenovic
Tottenham
21:00h.
Villarreal
TOT
VIL
Colpisa
Martes, 16 de septiembre 2025, 20:38
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Thomas Frank
4-3-3
Guglielmo Vicario
portero
Pedro Porro
defensa
Cristian Romero
defensa
Micky van de Ven
defensa
Djed Spence
defensa
Pape Matar Sarr
centrocampista
Rodrigo Bentancur
centrocampista
Lucas Bergvall
centrocampista
Mohammed Kudus
Delantero
Richarlison de Andrade
Delantero
Xavi Simons
Delantero
Marcelino García
4-4-2
Luiz Lúcio Reis Júnior
portero
Santiago Mouriño
defensa
Juan Foyth
defensa
Renato Palma Veiga
defensa
Sergi Cardona
defensa
Tajon Buchanan
centrocampista
Santi Comesaña
centrocampista
Pape Gueye
centrocampista
Nicolas Pépé
centrocampista
Georges Mikautadze
Delantero
Ayoze Pérez
Delantero
0%
TOT
0%
VIL
|0
|Goles
|0
|0
|Remates a puerta
|0
|0
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|0
|Asistencias
|0
|0
|Faltas cometidas
|0
|
Publicidad
Publicidad
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para registrados
¿Ya eres registrado?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.